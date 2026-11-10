La San Silvestre de Vigo 2026 recupera su salida desde la Alameda: fecha, recorrido e inscripciones
La carrera se celebrará el 31 de diciembre a las 12:00 horas, con un recorrido de entre 4 y 4,5 kilómetros. Las inscripciones gratuitas abren este martes.
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Vigo despedirá el año corriendo con una nueva edición de la San Silvestre, que recupera su salida desde la plaza de Compostela. La prueba tendrá lugar el jueves 31 de diciembre a las 12:00 horas y el Concello espera repetir el récord de 10.000 participantes alcanzado el pasado año.
El recorrido, de entre 4 y 4,5 kilómetros, discurrirá por el centro de la ciudad, pasando por Arenal, Serafín Avendaño, Rosalía de Castro, García Barbón, Colón, Marqués de Valladares, Carral, Cánovas del Castillo, Mestre Mateo, Teófilo Llorente, Beiramar, Concepción Arenal, Luis Taboada y García Olloqui, antes de finalizar de nuevo en la Alameda.
Las inscripciones son gratuitas y se abren este martes 10 de noviembre. Como cada año, la carrera tendrá carácter solidario en colaboración con el Banco de Alimentos y se anima a los participantes a acudir disfrazados.
Las 12 carreras de RunRun 2027
Por otra parte, el Concello de Vigo ha comenzado a coordinar con los organizadores el circuito RunRun 2027, que reunirá 12 pruebas populares y moviliza cada año a más de 18.000 atletas.
Estas son las carreras previstas para el próximo año:
- Febrero: Subida ao Castro.
- Marzo: Calvario 5+5 y 10 K de Teis.
- Abril: Media Maratón Vig-Bay.
- Mayo: Praia de Samil.
- Mayo/junio: Carreira da Cereixa.
- Junio: Nocturna Correndo por Vigo y Nocturna de San Xoán.
- Septiembre/noviembre: Milla de Vigo.
- Octubre: Vigo en Marcha contra el Cáncer.
- Noviembre: LA21 Media Maratón de Vigo y Érguete e Corre.