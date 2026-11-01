Los hermanos Wizner, del Náutico de Vigo, subcampeones de España de vela en la clase 49er. Clara Giraldo

Los hermanos Wizner, del Náutico de Vigo, subcampeones de España de vela en la clase 49er

Los hermanos Martín y Jaime Wizner, del Real Club Náutico de Vigo, se han proclamado subcampeones de España en la clase 49er durante la Semana Galega de Clases Olímpicas, celebrada desde el viernes hasta este domingo en aguas de la ría de Arousa.

Los vigueses finalizaron con 29 puntos y cuatro victorias parciales en las 15 mangas disputadas, llegando incluso a liderar el campeonato. El oro fue para Conrad Konitzer y Antonio Torrado, con 23 puntos, mientras que Ricard Castellví y Pol Font completaron el podio.

En la clase 470, el título nacional fue para Pablo Ruiz Ponce y Anna Korecka Zlotnikova, con 12 puntos.

La competición, organizada por la Real Federación Gallega de Vela, se desarrolló con condiciones favorables de viento, que permitieron completar todas las pruebas previstas durante las tres jornadas.