Vigo correrá contra el cáncer el 18 de octubre: "Lo importante no es la marca ni el tiempo"

Vigo sumará el próximo 18 de octubre una nueva cita a su calendario de carreras populares. Vigo en Marcha Contra el Cáncer se incorpora este año al circuito municipal Run Run Vigo con una prueba competitiva de 10 kilómetros que recorrerá algunas de las principales calles del centro de la ciudad.

La carrera larga arrancará a las 10:00 horas desde el número 34 de la calle Venezuela, frente a la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), y será la única modalidad puntuable para el circuito Run Run. A las 11:15 horas saldrán una carrera no competitiva de 5 kilómetros y una andaina de la misma distancia.

El trazado será un circuito urbano de cinco kilómetros, al que los participantes del 10K deberán dar dos vueltas. Desde Venezuela, el recorrido continuará por Pizarro, Travesía de Vigo, Vía Norte, Urzaiz, Príncipe, Porta do Sol, Elduayen, Paseo de Alfonso XII, Falperra, Cachamuíña, Ronda de Don Bosco y Enrique Blein Budiño, antes de regresar al punto de salida en Venezuela.

La modalidad competitiva estará abierta a corredores mayores de 16 años, mientras que tanto el 5K como la andaina tendrán carácter popular. La organización establece además un máximo de 4.700 participantes. Las inscripciones cuestan 13 euros para el 10K y 10 euros para los adultos que participen en el 5K o la andaina, con tarifas reducidas para menores.

Deporte para financiar la lucha contra el cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer en Vigo ha presentado este martes la cita junto al Concello y las entidades colaboradoras. La recaudación de las inscripciones se destinará tanto a proyectos de investigación oncológica como a los servicios gratuitos que presta la entidad a pacientes y familiares, entre ellos atención psicológica y social, fisioterapia, logopedia y acompañamiento.

Rocío Allende, miembro de la junta directiva de la asociación en Vigo, destacó especialmente la incorporación de la carrera al calendario deportivo de la ciudad y resumió el espíritu de la prueba: "Lo importante no es la marca ni el tiempo, sino participar".

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, también animó a los vigueses a sumarse a una jornada en la que se podrá correr o caminar: "Lo importante es sumar esfuerzos por una causa que nos une a todos".

Las inscripciones ya están abiertas a través de Magma Sports, en la sede de la AECC de la rúa Venezuela y en la planta de Deportes de El Corte Inglés. La inscripción online permanecerá disponible hasta el 14 de octubre o hasta completar el límite de participantes.