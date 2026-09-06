Baiona (Pontevedra) corona a los grandes protagonistas de la vela española

Los grandes nombres de la vela española fueron protagonistas este sábado en Baiona durante la gala de los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda, celebrada en el Monte Real Club de Yates coincidiendo con el 41º Trofeo Príncipe de Asturias.

Entre los principales reconocimientos estuvo el de la gallega Támara Echegoyen como Mejor Deportista Oceánica, tras completar en 2025 con The Famous Project CIC la primera vuelta al mundo sin escalas y sin asistencia de una tripulación íntegramente femenina, a bordo del maxi trimarán IDEC SPORT y en 57 días, 21 horas y 20 minutos. Echegoyen no pudo acudir al encontrarse compitiendo en el extranjero.

Por su parte, las mallorquinas Neus Fernández y Martina Gomila recibieron el premio a la Mejor Tripulación de Vela Ligera después de proclamarse campeonas del mundo absolutas de 420 en 2025 y subcampeonas de Europa.

El galardón a la Mejor Tripulación Olímpica recayó en Paula Barceló y María Cantero, que comenzaron a navegar juntas en enero de 2025 y conquistaron el Mundial de 49er FX de Cagliari en su primera competición como equipo, antes de proclamarse subcampeonas mundiales en 2026.

El Nunoto Cafiver Sailing Team, del mexicano Antonio Porres y patroneado por Món Cañellas, fue distinguido como Mejor Barco ORC tras conquistar el Europeo de ORC C en la Copa del Rey MAPFRE de 2025.

La comunicación también tuvo su espacio con el Premio Mariano Aguado para Varadero Comunicación, agencia dirigida por el vigués Alejandro Varela y vinculada durante más de dos décadas a algunas de las principales competiciones náuticas nacionales e internacionales.

Homenaje a título póstumo

Uno de los momentos más emotivos llegó con el Premio Nacional de Vela a la Trayectoria Deportiva concedido a título póstumo a Manuel "Noluco" Doreste, fallecido el pasado mes de julio.

El regatista canario dejó tras más de cinco décadas de competición un palmarés que incluye un Campeonato del Mundo de Soling, la participación en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, siete victorias en la Copa del Rey y presencia en proyectos de Copa América y grandes regatas oceánicas.

Su hermano, Luis Doreste, recogió un galardón que reconoció tanto sus éxitos deportivos como "los valores humanos que marcaron su trayectoria" y su estrecha relación con el Monte Real Club de Yates.

La ceremonia, conducida por Carlos Macía y Paula Montes, terminó con un espectáculo de fuegos artificiales sobre Baiona.