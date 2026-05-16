El baloncesto, gran protagonista este sábado en el Puerto de Vigo

Este sábado, Vigo respira baloncesto por los cuatro costados. Desde primera hora, el Muelle de Trasatlánticos acoge el Circuito 3x3 CaixaBank, la tercera parada de su recorrido nacional, y por la tarde, el Celta Zorka tiene una importante cita para lograr el ascenso a LF Endesa.

Así, en el Puerto de Vigo al tráfico de turistas y cruceristas se han sumado los aficionados al baloncesto, que han llenado las diferentes pistas habilitadas en el Muelle de Trasatlánticos durante un evento que ha contado con el ex jugador Fernando Romay.

Uno de los momentos más destacados de la jornada mañanera ha sido la presentación al más puro estilo NBA de las diferentes autoridades que han participado en la inauguración oficial del evento, como el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana, o la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz. Alguno, incluso, se ha visto obligado a repetir su entrada porque, a juicio de Romay, maestro de ceremonias, no tuvo suficiente flow.

Durante esta jornada se podrá disfrutar de partidos de categorías masculinas y femeninas, exhibiciones y partidos de baloncesto en silla de ruedas, actividades, concursos y diversión para toda la familia y el Triple Solidario, en favor de la asociación ARELA.

El Muelle de Trasatlánticos de Vigo, convertido en epicentro del baloncesto. Treintayseis

El día se completará con la cita a las 18:00 horas en el Pabellón de Navia, donde el Celta Femxa Zorka disputará la semifinal de la Final Four de ascenso ante el Melilla Ciudad del Deporte con el objetivo de lograr un puesto en la final del domingo.