El Poio Pescamar y Galicia, protagonistas del primer Mundial de Futsal Femenino: "Es un sueño para ellas" RFEF

Este próximo viernes, 21 de noviembre, arranca en Filipinas el primer Mundial de Futsal Femenino de la historia. Una competición que se convertirá en uno de los grandes hitos de este deporte, y lo hará con una gran representación gallega en la selección española.

En la convocatoria de la seleccionadora nacional Clàudia Pons aparecen cuatro jugadoras del Poio Pescamar F.S, convertido en el equipo que, con cuatro, más futbolistas aporta a la selección: Elena, Noelia Montoro, Ale de Paz y Martita. Además, las dos últimas son gallegas, que sumadas a Antía Pérez y Vane Sotelo, dejan a Galicia en un lugar de excepción dentro de este histórico Mundial.

El caso del Poio Pescamar F.S. es excepcional. Creado en 1997 como Club Ateneo Combarro, en 2010 cambió de denominación a Poio F.S. y dos temporadas después logró el ascenso a la máxima categoría del fútbol sala femenino. Llevan doce campañas consecutivas clasificándose entre los ocho mejores equipos y en las últimas tres temporadas han disputado los playoffs por el título.

Además, en sus vitrinas lucen 4 Copas Galicia, así como 1 subcampeonato de Copa de la Reina y dos subcampeonatos de la Supercopa de España. Ahora, el objetivo es poder lograr el título de Liga, "un pequeño paso, pero un gran salto".

El Poio Pescamar, "aspirante de manera habitual"

"Hemos recortado distancias, ahora cuentan con nosotras como aspirantes de manera habitual", asegura Luis Tulla, entrenador del Poio, a Treintayseis, el técnico con más victorias de la historia del club, llegó al equipo en la temporada 2021/2022, y es uno de los responsables del buen hacer del equipo, que ocupa la segunda plaza antes del parón forzado por la competición.

"Llegar es difícil, pero cuando se llegó por primera vez a playoffs, son pasos más accesibles. Ganar el título es un paso alcanzable, realista, pero son partidos muy difíciles", añade.

"Siento que el trabajo es bueno como para que cuenten con nosotras y salgamos con normalidad a ganar, pero no se puede prometer nada y no es fácil. El club hace un gran esfuerzo y estamos alineadas para esforzarnos lo máximo posible para que entre el primer título nacional", concluye.

De momento, ser el club que aporta más jugadoras a la selección ya es un gran paso. "Es un orgullo doble; por un lado, para el club, la directiva y la gente que lleva más tiempo. Por otro, por ellas, compartimos el día a día y es algo muy importante lo que han logrado, y nosotros podemos formar parte de esto para que estén mejor preparadas, intentar ayudarlas. Estamos en un buen momento y que pudiesen ir al Mundial las que más posibilidades tenían era el objetivo", explica Luis Tulla.

Gallegas para la historia

Elena, Noelia Montoro, Martita y Ale de Paz. Porriño FS

Los nombres de la portera Elena, el cierre Noelia Montoro, el ala-cierre Ale de Paz y el ala Martita formarán parte de la historia en Filipinas. También Carolina Pedreira y Débora Lavrador, que representarán a Portugal, y Rafa Pato, seleccionada con Italia. "Que sean de diferente nacionalidad, da igual. Sentimos el mismo orgullo, nos importan igual. Es un sueño para ellas, porque antes no había Mundial", explica el técnico.

Para los que no las conozcan, le pedimos a Tulla que defina a las cuatro jugadoras que vestirán la camiseta de la selección española en esta cita:

Elena (1): Progresión. Desde que la conocí, es increíble lo que ha mejorado en muchas facetas. Se veía el talento, pero ahora es regular, fuerte mentalmente y sólida en la portería, y ha mejorado con el juego de pies.

Desde que la conocí, es increíble lo que ha mejorado en muchas facetas. Se veía el talento, pero ahora es regular, fuerte mentalmente y sólida en la portería, y ha mejorado con el juego de pies. Noelia Montoro (2): Trabajo y disciplina . Es una jugadora que como persona es un 'diez', muy constante en hábitos y rutinas, muy disciplinada y muy entrenable: todo lo que dices, lo hace.

. Es una jugadora que como persona es un 'diez', muy constante en hábitos y rutinas, muy disciplinada y muy entrenable: todo lo que dices, lo hace. Ale de Paz (7): Liderazgo y competitiva . Es la capitana y ha dado un paso adelante en este sentido, lidera muy bien al equipo, conoce su rol, y es competitiva. En momentos importantes, como el Mundial, se crece, es capaz de marcar diferencias.

. Es la capitana y ha dado un paso adelante en este sentido, lidera muy bien al equipo, conoce su rol, y es competitiva. En momentos importantes, como el Mundial, se crece, es capaz de marcar diferencias. Martita (13): Táctica y liderazgo, que comparte con Ale. Todo el mundo la sigue, y como entrenadora me ayuda muchísimo, representa muy bien lo que es el equipo. En lo táctico, es un cerebro, ve cosas que ni yo me había dado cuenta, se sabe el plan de partido, lo coge y lo transmite muy bien.

Antía Pérez y Vane Sotelo.

También será una oportunidad de oro para otras dos gallegas convocadas por Pons: Antía Pérez (10), del equipo lucense FSF Castro Bloques Cando, y Vane Sotelo (9), del Arriva AD Alcorcón. Las cuatro gallegas son la prueba de que la cantera de la tierra está en un gran momento.

"La verdad es que desde que estoy en Galicia estoy bastante sorprendido. Las instituciones apuestan mucho por el deporte, y es un buen síntoma que se apueste, con los clubes, en recursos, formación de base y más medios, que logran que haya más volumen de gente que practique deporte. Al final, es una bola que se va haciendo muy grande", reflexiona el técnico del Poio.

Un Mundial de agradecimiento

Convocatoria para el Mundial de Futsal Femenino. RFEF

Tulla también destaca la importancia que tiene que, por fin, se juegue un Mundial de futsal femenino: "Es muy importante como deporte, al igual que cuando se disputó el Europeo, porque da mucha visibilidad. Nuestra liga es muy fuerte, y esto es el resultado del trabajo que se lleva haciendo desde hace muchos años, y que ahora podrán disfrutar ellas".

"Este Mundial es de agradecimiento a todas ellas, las que trabajaron tanto, y para las que lo disfrutarán ahora, llevarán en la mochila esa doble alegría, de que se haya logrado y que vayan a estar en el primer Mundial que se organice", destaca Tulla.

El Mundial de Futsal Femenino se disputará en el PhilSports Arena de Pasig City de Manila y arrancará el viernes, 21 de noviembre, con el Marruecos-Argentina, que dará comienzo a las 18:00 horas, hora local; es decir, a las 11:00 horas en España. La final será el 7 de diciembre.

España está encuadrada en el Grupo B con Tailandia, Colombia y Canadá, y se estrenará el sábado, 22 de noviembre, a las 19:30 horas (12:30 horas en España). Los amistosos de preparación han terminado todos en goleadas del combinado nacional.

Calendario