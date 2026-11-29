Giuseppe Rossi, un talento "intocable" que disfrutaron Celta y Villarreal: "Fui uno de los mejores de Europa"

Giuseppe Rossi (Teaneck, Nueva Jersey, 1987) disfruta de su retirada en su localidad natal. El internacional con Italia siempre fue especial. Un futbolista diferente, con talento y que dejó su huella en LaLiga. Este domingo se enfrentan dos de sus clubes en España: Celta y Villarreal. Con diferente suerte en ambas etapas, Rossi guarda un enorme recuerdo de los dos equipos que se miden esta jornada en el campeonato liguero.

'Pepito', como se le conoce cariñosamente, procede de una familia de origen italiano que se asentó en Nueva Jersey, donde dio sus primeros pasos como futbolista antes de llegar a Europa. Tras comenzar en el Parma, Sir Alex Ferguson quedó encandilado con su talento excepcional. Una zurda de calidad inagotable que no tendría demasiada suerte en las islas británicas y que acabaría recalando en el Villarreal.

En ese momento comenzó la mejor etapa de la carrera de Rossi. "El proyecto del Villarreal era muy importante para mí porque es un club que da la oportunidad a los jóvenes. Tenía 20 años y quería jugar a un nivel alto y, tras ver lo que hacía el Villarreal con sus jugadores, tomé la decisión de fichar por ellos", desvela el italoamericano a Treintayseis desde Estados Unidos.

"Me sentía intocable"

En el antiguo Madrigal, Rossi desplegó su mejor fútbol. Más de 80 goles durante su etapa en el submarino amarillo y una temporada para el recuerdo. La 2010-2011 supuso un punto de inflexión en la carrera de 'Il Bambino'. El menudo delantero zurdo registró 32 tantos y 11 asistencias y su nombre comenzó a vincularse con los mejores clubes de Europa.

"Me sentía intocable durante la temporada. Cada pelota que me caía sabía que iba a generar algo. Un gol, una asistencia o un regate, siempre pasaba algo. Era un momento de mi trayectoria donde sentía que nadie me podía parar", explica a este medio un Giuseppe Rossi que estaba en la cúspide de su carrera. "Creo que en ese momento fui uno de los mejores jugadores de toda Europa".

Pero Giuseppe no estaba solo. En la memoria de los aficionados españoles, y más concretamente de los groguets, siempre permanecerá aquella magnífica dupla que el italiano formó con Nilmar. Un dúo que se entendía a la perfección.

"Metimos muchos goles, pero también creábamos ocasiones para todo el equipo", recuerda Rossi sobre una química que iba más allá del césped. "La amistad fuera del campo nos ayudó mucho y nunca tuvimos envidia uno del otro. Me alegraba muchísimo cuando él metía gol y Nilmar tenía el mismo sentimiento". Dos futbolistas que marcaron una época en el Villarreal. "Fuimos la mejor dupla de LaLiga en esa época".

Rossi vivía el mejor momento de su trayectoria, pero el 26 de octubre de 2011 todo cambió. El delantero sufrió una rotura de ligamentos en un duelo ante el Real Madrid y comenzó su calvario. Recayó de la lesión y estuvo prácticamente dos años en blanco.

Regresó a Italia, a la Fiorentina, donde recuperó la sonrisa y su nivel. 'Beppe' llegó a anotar 16 goles en 21 partidos disputados en la Serie A, pero volvería a lesionarse. Tras recuperarse y salir cedido al Levante, apareció el Celta en el verano de 2016.

Su etapa en el Celta

"Cuando estaba en la Fiorentina quería algo diferente y era importante seguir jugando y llegó el Celta", explica Rossi sobre su llegada a Vigo. "Un club con historia, con grandes jugadores y estaban a un nivel muy alto y podía ayudarlos a llegar a un nivel más alto".

Desde el primer momento quedó maravillado con el ambiente de un vestuario que hizo historia alcanzando las semifinales de la Europa League y de la Copa del Rey.

"Cuando llegué sentí que era un equipo muy bueno, familiar y que tenía todo para alcanzar el siguiente nivel. Fue una etapa muy bonita, aunque no jugué bastante, pero estuve bien en los minutos que tuve. Me gustó mucho la atmósfera en el vestuario, que era nuestra principal fuerza porque íbamos todos juntos con gran energía y teníamos una gran relación todos. Fue un placer compartir vestuario con esos chicos".

En Vigo coincidiría con Iago Aspas. Ambos eran jugadores similares: delanteros zurdos, finos técnicamente, inteligentes y goleadores. Rossi solo tiene palabras de admiración hacia el gallego.

"Era un jugador muy bueno. Se notaba que venía de la cantera y cuando juegas en casa te sientes a gusto con todo. Eso ayuda a darte más energía durante la temporada para hacer las cosas bien y tiene unas cualidades increíbles. Fue un placer jugar con él. Es el mejor jugador de la historia del Celta y es muy merecido todo lo que ha logrado", comenta Giuseppe con profunda admiración.

La etapa de Rossi en el Celta acabaría de la peor manera. En un duelo ante el Eibar sufrió una nueva lesión de rodilla. Terminó su única temporada como celeste con seis tantos, entre ellos un hat-trick frente a Las Palmas. Además, fue el autor del primer gol del Celta en su regreso a la Europa League.

Una retirada feliz

En 2023 puso punto final a su carrera. Una trayectoria con altibajos provocados por las lesiones, pero que cerró con la conciencia tranquila y orgulloso del camino recorrido.

"Las lesiones de rodilla, tenía ocho operaciones, provocaron que tomase la decisión. Era el momento de decir basta y pude terminar mi carrera jugando. Estoy muy orgulloso de lo que he logrado".

Tras su retirada, Giuseppe Rossi disfruta de lo más importante en su vida. "Ahora estoy muy feliz con mis tres hijos y mi mujer. Por fin puedo ser un padre y esposo que puede pensar únicamente en su familia. Me dedico a ellos".

Entre su academia de fútbol en su Teaneck natal y su familia, Rossi disfruta plenamente de su nueva vida tras una trayectoria marcada por las lesiones, pero, sobre todo, por el recuerdo de un futbolista especial que hizo disfrutar a los amantes del fútbol.