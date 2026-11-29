El Celta volvió a cosechar una nueva derrota frente al Villarreal. Un partido donde los gallegos fueron superiores en el cómputo general del encuentro, pero errores individuales le privaron de rascar, al menos, un punto. La situación clasificatoria es preocupante con un Celta que no levanta cabeza respecto a los resultados y que nota como el descenso se acerca.

El partido comenzó con un jarro de agua. Más bien helada. El primer córner del partido del Villarreal llevó al colegiado del encuentro, Jon Ander González, al VAR. La imagen era delatadora. Javi Rueda saltó con sus brazos en horizontal y el balón impactó en uno de ellos. Desde el punto de penalti Mikautadze engañó a Radu. El Celta comenzaba de la peor manera posible y Balaídos mostraba nerviosismo.

Pero el equipo de Claudio Giráldez demostró que su problema esta temporada no es el fútbol. El equipo se adueñó de la pelota. Posesiones largas, veloces y con movimiento de los jugadores. El muro castellonense era infranqueable, eso sí. A los gallegos les cuesta un mundo generar situaciones diferenciales en los últimos metros. En ese instante Jutglà empezó a ser el faro ofensivo del equipo.

Tras una elaboración larga, el delantero catalán asistió el desmarque de Williot. El sueco, más entonado que en anteriores partidos, ejecutó un potente disparo que salió rozando el poste. El Celta dominaba y mostraba seguridad desde atrás. Sebastián Cáceres y Álvaro Núñez fueron protagonistas con y sin balón. Javi Galán dejó buenos detalles y sigue en línea ascendente. Y el medio del campo era propiedad de Ilaix Moriba.

El guineano fue el inicio del empate. Siempre intenso en la recuperación, Ilaix le robó la cartera a Carlos Romero y rápidamente conectó con Swedberg. El sueco trató de conducir hacia dentro sin éxito, pero el último toque se transformó en una asistencia a Ferran Jutglà. Un disparo raso para batir a Gulasci y empatar el choque. Importante que el Celta recupere la mejor versión del ex del Brujas. El marcador no se movería en el primer tiempo, pero el cuadro dirigido por Giráldez quería más y gobernaba el partido a través del balón.

Y la segunda mitad inició con un Celta enchufado que fue el primero en avisar con un disparo de Javi Rueda que repelió, con dificultades, el portero húngaro. Los gallegos realizaban buen fútbol, pero esta temporada le están condenando los errores. Jutglà, que estaba realizando un buen encuentro, pecó con un fallo infantil cerca de la frontal del área. Comesaña recuperó y asistió rápidamente a Mikautadze que batió con una vaselina la salida a la desesperada de Radu.

Un mazazo fortísimo para el Celta que se cayó por completo. Durante 15 minutos el Villarreal dominaba sin oposición y la música de viento sonaba en Balaídos. Tardó bastante Giráldez en mover el banquillo y lo haría para dar entrada a Burcio, Durán e Iago Aspas. El equipo pedía un cambio a gritos y las sustituciones revitalizaron a los celestes. La más clara llegaría a través de la picardía de Álvaro Núñez que pilló desprevenida a la defensa groguet en un saque de banda rápido hacia Antañón. El canterano colocó un pase perfecto atrás para Swedberg que, libre de marcar, no acertó a golpear de pleno.

Los locales mejoraron con un Burcio titánico en la conducción que solo podía ser parado con faltas. Una de ellas sería ejecutada por Hugo Álvarez desde la frontal del área. El ourensán trató de sorprender a Gulasci con un disparo colocado al poste defendido por el húngaro que desbarató la opción. Volvió Borja Iglesias al terreno de juego tras su lesión, pero el cuadro de Giráldez no fue capaz de conectar con el delantero. El colegiado señalaba el final con una nueva derrota que deja al Celta muy cerca de los puestos de descenso y una sensación de que, aun jugando bien, nada sale de cara.