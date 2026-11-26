Más de mil aficionados del Bournemouth han paseado, comido y disfrutado en el Casco Vello de Vigo este jueves antes de desplazarse hasta Balaídos. Los ingleses buscan la victoria en un partido clave para las aspiraciones del Celta en Europa, ya que los de Giráldez deben ganar para poder clasificarse a la siguiente ronda.

Los 'cherries' ya disfrutaron la noche viguesa este miércoles y esta mañana han podido pasear y degustar la comida local. Claro ejemplo de ello es John, aficionado inglés, que ha aprovechado el viaje para pasear por el centro olívico y comer ostras: "La gente es muy amable, los bares son buenos y la comida está buena".

"Vigo es increíble, qué ciudad más encantadora", ha afirmado en declaraciones a Treintayseis este veterano seguidor del Bournemouth. El club del sur de Inglaterra vive uno de sus mejores momentos, tras un arranque espectacular tanto en la Premier League como en Europa League.

De hecho, este es el primer año que los 'cherries' participan en competición europea. "Es una gran aventura", explica el seguidor del Bournemouth frente a algunas de las banderas colgadas por los aficionados ingleses en La Centralita. "Hemos visto de todos los altibajos. Estar aquí ahora es simplemente increíble", ha añadido.

Aficionados del Bournemouth en Porta do Sol s.p.

Entre los mil aficionados ingleses, se encuentran tanto los más veteranos como los más jóvenes. Frankie y Jack, de 23 años, forman parte del segundo grupo. Aseguran que ya han conocido vecinos "muy amables" tras aterrizar el miércoles en Oporto y disfrutar de la noche portuguesa.

Frankie, John y Jack están seguros de que su equipo conseguirá la victoria este jueves. No tienen dudas al respecto gracias al buen inicio de competición que han ejecutado sus jugadores: están invictos con cuatro victorias, mientras que el Celta tan sólo consiguió ganar uno de sus cuatro encuentros, el enfrentamiento contra el Celtic de Glasgow.

Aficionados del Bournemouth en Porta do Sol S.P.

Escapada de fin de semana

Gran parte de la tropa inglesa aprovechará el viaje para visitar Vigo y sus alrededores. John desvela que este viernes paseará por O Castro, mientras que los jóvenes de Bournemouth tienen pensado disfrutar de la costa y del ocio nocturno para celebrar el cumpleaños de Jackie.