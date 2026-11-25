El Celta se juega este jueves gran parte de su continuidad en la Europa League. Y lo hará ante uno de los grandes cocos de la competición. El Bournemouth, dirigido por el alemán Marco Rose, es el tercer equipo más en forma de Europa con nueve triunfos consecutivos (sólo por detrás de PSG y Real Madrid). Un club que vive el mejor momento de su historia.

Fundado en 1899, el club de la costa sur de Reino Unido vagó durante toda su historia por categorías inferiores del fútbol inglés. Un cuadro humilde que encontró a su 'mesías' en la figura de Eddie Howe. "Ha sido una pieza clave en todo esto", comenta Alexander Smith, periodista que cubre la información de los británicos en el 'Bournemouth Echo'. Tres ascensos en seis temporadas, desde League Two, para alcanzar por primera vez en su historia la Premier League en 2015.

Desde su llegada a la élite del fútbol inglés, con un lapso de dos temporadas en Championship, los 'cherries' no han parado de crecer. En 2022 compró el club Bill Foley, empresario estadounidense, que ha cambiado la historia reciente del club. "Ha sido un cambio de rumbo excelente. Desde su llegada se han consolidado en la Premier League. Prometió que llegarían a Europa en cinco años y lo consiguieron en tres años y medio. Es un hombre de palabra y muy ambicioso", destaca Smith. El Bournemouth también ha crecido a nivel infraestructura con una nueva ciudad deportiva, valorada en unas 32 millones de libras.

Entre sus peculiaridades, uno de los accionistas minoritarios del club es nada más y nada menos que un ganador del Oscar. Michael B. Jordan, premiado como mejor actor por su actuación en Sinners, posee un porcentaje pequeño del Bournemouth y, aunque menos que otras personas con participaciones, tiene en cuenta al conjunto británico hasta en sus películas. "En el trailer de su última película aparece una camiseta del Bournemouth. Es surrealista para todos teniendo en cuenta la inestabilidad financiera de los 90' y 00'", comenta a este medio Alexander a la par que señala la celebración por su estatuilla de la Academia del actor. "Se celebró con una gran estatua del Oscar a tamaño real".

Un grupo de Scouting gigante

Una de las claves en el crecimiento del Bournemouth, junto a la gran inversión en los últimos años, es el enorme y capaz grupo de ojeadores que maneja el club. Con Tiago Pinto, presidente de operaciones, al mando, el Bournemouth ha realizado un gran trabajo con inversiones menores a otros clubes de la Premier, pero con un gran impacto. Sobre todo a través de la inversión en talentos de ligas inferiores.

"Han firmado futbolistas como Alex Scott o James Hill que acaba de debutar con Inglaterra y costó un millón de libras. Son muy eficaces y su departamento de ojeadores internacionales es capaz de encontrar a los mejores jugadores. Es un equipo de primera categoría", desengrana Alexander Smith. Por otro lado, comenta otra fuente a este medio, que estos ojeadores trabajan más para el grupo BKFC, que también posee el Lorient en Francia, y tienen mismamente un ojeador en España.

Incluso van más allá. El Bournemouth tiene un proyecto sostenible basado en el equilibrio tratando de encontrar proyectos de estrellas antes de su explosión para revalorizarlos en el mercado. Además, siguen una línea continuista en su modelo buscando futbolistas que se adapten a un fútbol de presión como puede ser el caso de Evanilson o Solanke en su momento. Incluso, algo extraño en el panorama futbolístico, cuentan con un ojeador únicamente dedicado al análisis de potenciales entrenadores. De ahí llegaron los fichajes de Andoni Iraola o Marco Rose.

Un club que busca crecer a través del mercado, puesto que no tienen una cantera como tal, y que cuentan con hasta tres futbolistas (Alex Scott, Kroupi y Rayan) valorados en más de 100 millones de libras por el Bournemouth. "Está buscando el equilibrio entre ser el club que ficha este tipo de jugadores y, en cierto modo, los vende bastante rápido. Aunque han querido retener a sus estrellas. Este verano fueron claros: ninguno está en venta. Pero en los últimos años han sabido comprar jugadores a un precio relativamente bajo y venderlos por mucho dinero. Y eso les ha ayudado a la hora de fichar. Quieren seguir teniendo una plantilla sólida, con estos tres jugadores, y retenerlos el mayor tiempo que puedan", relata Smith a este medio.

Un gran momento actual

El Bournemouth es un equipo que trabaja sin presión. Dentro de una ciudad universitaria, el objetivo del club es competir todos los años, pero sin esa presión de los grandes clubes. Esto les ha llevado en los últimos años a vivir el mejor momento de su historia con su primer ascenso a Premier League y el estreno esta temporada en competición europea.

Tras un periplo exitoso de la mano de Andoni Iraola, la llegada de Marco Rose supuso una continuidad en el modelo de juego y los resultados están dando la razón. "Ha introducido algunos cambios, pero se mantiene la misma filosofía de base: esa presión alta y agresiva. Los resultados al comienzo no fueron buenos, pero el equipo jugaba bien. Ahora, durante esta racha, son casi imparables. Es un esfuerzo colectivo donde todos contribuyen", cuenta Smith que considera que habrá rotaciones este jueves en Balaídos, aunque saldrán "decididos" a por los tres puntos.

Un club que ha crecido desde el barro, como decimos en España con cariño, y que su modelo de gestión equilibrada y continuista en cuanto a filosofía los ha llevado a ser uno de los conjuntos más apetecibles de toda Inglaterra. Este jueves buscarán el 10º triunfo consecutivo en Vigo y el Celta tratará de evitarlo.