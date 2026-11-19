El estreno del nuevo videojuego Grand Theft Auto VI (GTA VI) ha desatado la expectación entre los seguidores de la saga, con miles de fans pendientes de su lanzamiento. La popular franquicia, que comenzó en 1997, vuelve a estar en el centro de todas las miradas y hasta el Celta de Vigo ha querido sumarse a la tendencia con su propia versión: Grand Teis Auto VI (2026).

Bajo este título, el club ha publicado un carrusel de fotografías en sus redes sociales en las que recrea las portadas más icónicas de la saga con protagonistas celestes. "Co GTA VI no horizonte, viaxamos no tempo para recrear as portadas máis icónicas da saga en clave celeste. 29 anos de GTA. 29 anos de recordos do Celta", explica la entidad.

Así, el Grand Teis Auto VI está protagonizado por la plantilla actual, con jugadores como Iago Aspas, Borja Iglesias o Radu. El recorrido por la historia del club continúa con el Celta V (2013), en el que aparece Rubén Blanco junto a Aspas; el Celta IV (2008); el Celta San Andrés de Comesaña (2004), con José Ignacio; el Celta Vigo City (2002), con Mostovoi y Giovanella, y el Celta III (2001), con Mostovoi, Berizzo y Gustavo López.