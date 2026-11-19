La etapa de Claudio Giráldez en el Real Madrid desde dentro: "Podría haber sido ingeniero. Estaba por encima de la media"

Claudio Giráldez es el faro y líder del proyecto del Celta. Desde su llegada, en marzo de 2024, el preparador de O Porriño se ha convertido en uno de los grandes entrenadores del fútbol español, con dos clasificaciones consecutivas para la Europa League y victorias para el recuerdo, como el 0-2 frente al Real Madrid de la temporada pasada. Este fin de semana, el Celta regresa al Bernabéu y Claudio Giráldez vuelve a un lugar donde fue feliz.

El entrenador del Celta pasó siete años en "La Fábrica", desde el Infantil A hasta el Real Madrid Castilla, y formó parte de un equipo para el recuerdo. El Juvenil A de 2006, dirigido por Alejandro Menéndez, ganó todos los títulos posibles, incluida la Copa de Campeones. Una etapa repleta de recuerdos y amistades que Treintayseis ha querido rememorar con tres antiguos compañeros: Pedro Mosquera, Alberto Bueno y Esteban Granero.

Claudio llegó con 13 años a Madrid y allí conoció a Pedro Mosquera, que había llegado ese mismo año desde A Coruña. Ambos estuvieron internos en el SEK mientras soñaban con ascender de categoría en el Real Madrid. "Éramos los más pequeños. Tanto Claudio como yo, al ser gallegos, teníamos esa morriña por la tierra. Claudio era una persona muy responsable, inteligente y con sentido del humor", recuerda Mosquera, quien señala que varios jóvenes lo pasaron mucho peor, hasta el punto de abandonar el Madrid. Ambos compartirían habitación y vivencias desde entonces.

"Era un chico especial"

Ese mismo año también llegó a la disciplina madridista Alberto Bueno. El mediapunta quedó maravillado con el actual entrenador del Celta. "Claudio es una persona muy cercana, humilde y familiar. Tuve la suerte de conocer a su familia más cercana, que era gente encantadora y transmitía unos grandes valores a su hijo", recuerda, además de destacar sus cualidades como futbolista y su "gran pierna izquierda".

Años más tarde, en 2006, Esteban Granero tuvo su primer contacto con Claudio. El centrocampista bajó a ayudar al juvenil cuando ya estaba en la dinámica del Castilla y recuerda con gran cariño aquella época. "Era un grupo muy sano", explica Granero, que también se deshace en elogios hacia Giráldez. "Un chico especial, muy humilde y divertido. Era muy inteligente y amable en el vestuario. Un chico que todos queríamos".

Siete años que dieron para muchos recuerdos, con el día a día muy presente. "Desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos estábamos juntos. Era despertarse, ducharse, ponerse el uniforme e ir al colegio. Entrenábamos en la vieja ciudad deportiva y volvíamos casi a las 10 de la noche para cenar y hacer los deberes", desvela Pedro Mosquera.

Una rutina incesante que encontraba un pequeño respiro en una hamburguesería situada encima de su colegio, a la que acudían durante los fines de semana. "Era nuestro momento de desconectar. Ahora pienso lo complicado que era aguantar así todos los días".

"Sacábamos sobresalientes"

Pero no todo giraba alrededor del fútbol. Los estudios también eran esenciales. "Sacábamos todo sobresalientes en el colegio y se nos daban muy bien los estudios, sobre todo a Claudio", recuerda Pedro Mosquera, mientras rememora con una sonrisa aquellas interminables jornadas de estudio.

"Los últimos años llevábamos más tiempo que los coordinadores del colegio. Cuando había exámenes nos quedábamos hasta las 3 de la mañana el día anterior y las cabezas empezaban a desvariar un poco y hacíamos tonterías. Dentro de lo duro que era, nos lo pasábamos muy bien y con muchas risas".

Una parte importante de la adaptación fue el apoyo de sus familias. "Claudio y yo tuvimos suerte de tener unos padres que nos inculcaron seguir con nuestros estudios porque no sabíamos qué podía pasar. El padre de Claudio venía mucho a Madrid porque le encantaba el fútbol. Los míos también venían, pero los de Claudio más. Recuerdo que siempre nos llevaban a comer a los dos cuando venían los fines de semana y nos traían comida para guardar en el armario porque en la residencia la única comida que había era la del comedor", indica Mosquera.

Otro de los momentos más esperados de la semana llegaba cuando el Real Madrid disputaba la Champions League. En aquellos años, los canteranos entrenaban al final del paseo de la Castellana y eso provocaba prisas entre los chicos cuando el conjunto blanco tenía partido entre semana.

Con una bolsa de McDonald's para ir picando durante el camino, Alberto Bueno, Claudio y otros compañeros no querían perderse ni un minuto. "Al acabar el entrenamiento íbamos corriendo hacia el metro, saltando las estaciones, para llegar al pitido inicial", recuerda el exfutbolista del Rayo Vallecano y el Valladolid.

"Iba siempre más allá"

Aunque, como en toda historia, hay momentos que es mejor recordar en petit comité. "Algunas son inconfesables", asegura entre risas Granero, que destaca del técnico celeste su manera de afrontar las situaciones.

"No tenía esa ambición insana del futbolista. Quería jugar y remar como todos, pero estaba posicionado como persona por encima de todo. Entendía siempre qué era lo mejor para el grupo y ayudaba a todo el que lo necesitaba. No es fácil encontrar una persona así en ambientes tan competitivos".

Entre los grandes recuerdos de la etapa de Claudio Giráldez en el fútbol formativo del Real Madrid destaca el equipo de 2006. Un conjunto con grandísimos futbolistas como Juan Mata, Callejón, Antonio Adán y los mencionados anteriormente, entre otros. Un grupo que sigue manteniendo el contacto hasta el día de hoy.

"De repente, alguno encuentra algún recorte o foto antigua y nos echamos unas risas", cuenta Esteban Granero. "Hablamos siempre que podemos. Mismamente, el otro día envié unas fotos que reveló mi padre de aquella época", destaca Mosquera. "Aprovechamos también para soltar alguna broma o fotos que rulan de años anteriores. Eso nos acerca y nos humaniza a todos", explica Alberto Bueno.

Una gran relación entre aquellos futbolistas que les lleva a celebrar cualquier éxito de un antiguo compañero, como la victoria del Celta la temporada pasada en el Santiago Bernabéu.

"Felicitaciones porque reconoces el bien de un amigo. Todos estamos agradecidos al Real Madrid, pero nos alegramos de la gente con la que hemos compartido vestuario", destaca Alberto Bueno. "Honestamente, tiene mucho valor que tu amigo esté con el Celta ganando en el Bernabéu y eso tiene más peso", señala Granero.

"Va a dejar huella"

Siempre que pueden, tratan de reunirse y recordar viejos momentos, con el fútbol muy presente. "En verano siempre solemos quedar algún día y, además, mi idea en un futuro es entrenar y hemos hablado en alguna ocasión para ir a verlo entrenar", cuenta Mosquera.

Con Alberto y Esteban, ambos residentes en Madrid, es más difícil encontrarse, pero siguen en contacto siempre que pueden. "Con Claudio hablé cuando lo promocionaron al primer equipo para felicitarlo y me alegré mucho", desvela Granero.

"En uno de los últimos partidos en Vallecas tuvimos un aparte antes del partido. Nos dimos un abrazo y hablamos también sobre algún ajuste dentro de los partidos. Incluso por algún jugador que conozco que le podría interesar", señala Bueno.

Todos ellos están maravillados con un entrenador que sigue haciendo historia en el Celta. "Tenía la confianza de que es y va a ser un entrenador de mucho recorrido y dejará huella", comenta orgulloso Esteban Granero. Por su parte, Alberto Bueno recuerda que, ya como jugador, trataba de "pensar y conocer más allá que el resto".

Pedro Mosquera es todavía más contundente: "Todos sabíamos que tenía capacidad para lo que quisiese. Quizá no sabíamos que se iba a dedicar al fútbol o a ser entrenador, pero era una persona que podía ser ingeniero o trabajar en cualquier empresa porque estaba por encima de la media".

Una etapa inolvidable en la vida personal y profesional de Claudio Giráldez. Siete años en los que conoció a grandes amigos que conserva hasta la actualidad. Y muchos de ellos, a pesar de ser también aficionados del Real Madrid, estarán pendientes del televisor para ver cómo su amigo intenta asaltar de nuevo el Santiago Bernabéu.