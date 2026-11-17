"Sin palabras no hay historia, sin cantera tampoco". Así describe el Celta su nuevo triunfo, esta vez en el ámbito de las letras: la Real Academia Galega (RAG) ha incluido la palabra 'canteirán-á' al Dicionario da Lingua Galega a petición del conjunto olívico. También se ha ampliado el significado de 'canteira', para incluir dos acepciones vinculadas al ámbito deportivo.

"Un paso que une lengua, cultura y deporte y que permite dar reconocimiento lingüístico a una realidad profundamente arraigada en la identidad del club", afirma en su comunicado el Celta. 'Canteirán-á' definirá a un deportista formado en las categorías inferiores del club, es decir, al grueso de la plantilla celeste.

Iago Aspas, Hugo Álvarez o Javi Rodríguez podrán presumir con orgullo ser 'canteiráns' del Celta en su idioma, en galego. También podrá referirse a 'canteira' para expresar la "institución de procedencia de personas talentosas para una actividad especializada, particularmente en el ámbito deportivo, y de conjunto de deportistas que se forman en un mismo club".

La propia RAG recoge al Celta en uno de los ejemplos que ilustran la nueva entrada: "Vinte e dous canteiráns debutaron co Celta nos últimos dez anos". De esta forma, apunta el club olívico, se refleja la importancia de la formación de talento propio en la historia celeste y "pone en valor una palabra cuyo uso metafórico está documentado en la prensa gallega desde hace más de un siglo".

"El Celta quiere agradecer a la Real Academia Galega su disposición y su labor en favor de nuestra lengua. La cantera es mucho más que un espacio de formación deportiva: es identidad, pertenencia y orgullo. Con esta iniciativa, ambas instituciones contribuyen a que el gallego siga creciendo también desde el deporte", ha afirmado la entidad viguesa.