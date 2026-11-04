Claudio Giráldez apela a la unión antes de recibir al USG: "Estamos demasiado negativos"

El Celta recibirá la visita del Union Saint-Gilloise en la cuarta jornada de la liguilla de la Europa League y Claudio Giráldez, junto a Hugo Álvarez, compareció ante los medios de comunicación en la previa del choque. Antes de comenzar, el técnico celtista envió un mensaje de apoyo tras el triste fallecimiento de Jesús de Miguel. "Mandarle un abrazo a toda la familia de Jesús y del Tenerife de parte del club. Es una noticia tristísima para todos y tocaba empezar por esto".

Una tragedia que ha dejado en shock a todo el fútbol español y se está estudiando la posible suspensión de la próxima jornada liguera. Tanto Claudio como Hugo Álvarez entenderían el cambio en la jornada porque, como señaló el entrenador de O Porriño, en estos casos el fútbol es "algo secundario".

Centrados en el partido frente al combinado belga, Giráldez se deshizo en elogios ante el equipo dirigido por David Hubert. "Es de los mejores equipos que hemos analizado. Es un equipo emergente y joven, con un enfoque similar al nuestro. Tenemos que dar una buena versión para dominar y ganar", explicó Claudio ante los medios presentes.

"El fútbol no espera"

El Celta llega al partido europeo tras una dura derrota frente al Rayo Vallecano por 3-0. Un partido que debe servir para "reaccionar" porque el fútbol "no espera por nadie". Un mazazo que ha despertado dudas entre la afición. "Tengo la sensación de que las hay (dudas). Cada uno sabe por qué opina una cosa u otra. Estamos en la jornada tres y estamos demasiado negativos con el equipo", señaló el preparador de O Porriño. Además, apeló a la necesidad de "unión" entre equipo y afición porque este Celta "merece la confianza".

Otro de los debates señalados en rueda de prensa fue la participación de las nuevas incorporaciones en el pasado mercado estival. "Cada uno tiene su situación propia. Hay jugadores que están trabajando bien y no les estoy dando la oportunidad porque considero que necesitamos otro perfil en esa posición y otros que necesitan un proceso de adaptación mayor", comenzó Giráldez. "No veo a nadie pasando del tema y debemos tener paciencia", zanjó.

Para finalizar, Claudio tuvo tiempo para comentar su opinión acerca de la plaga de lesiones que está asolando al Celta esta temporada. "Hay años que escapas de ellas y otros que se ceban contigo. Es una pena que hayan coincidido tantas lesiones juntas, pero no vale de excusa", finalizó Claudio Giráldez en la comparecencia previa a un encuentro muy importante para el futuro próximo del Celta en esta Europa League.