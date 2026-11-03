Luto en el fútbol vigués por el fallecimiento del delantero del Tenerife Jesús de Miguel. RCCELTA

El fútbol vigués llora la muerte de Jesús de Miguel: Celta y el Coruxo se suman a las condolencias

El fútbol gallego se ha sumado este martes a las muestras de condolencia por el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, futbolista del CD Tenerife, a los 30 años. Varios clubes de Vigo y de la provincia de Pontevedra han publicado mensajes de recuerdo y apoyo a la familia del jugador, así como a sus compañeros y al conjunto tinerfeño.

El Celta ha expresado en una publicación en sus redes sociales "su más profundo pesar por el fallecimiento" del futbolista y ha trasladado sus "más sinceras condolencias a su familia y seres queridos", al club y a "toda la familia tinerfeñista".

El Celta expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda. Trasladamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, así como al @CDTOficial y a toda la familia tinerfeñista, a quienes acompañamos en estos momentos de inmenso dolor. Descanse en paz 🖤 — Celta (@RCCelta) November 3, 2026

Por su parte, el filial celeste ha recordado que se enfrentaron a De Miguel en seis ocasiones y ha querido recordar su profesionalidad y respeto sobre el terreno de juego. "Trasladamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos, compañeros y a todo el tinerfeñismo. Descansa en paz, Jesús", ha expresado el Celta Fortuna.

También el Coruxo FC ha lamentado la pérdida del jugador. "Desde el Coruxo Fútbol Club queremos transmitir nuestro más sentido pésame a la familia y amigos de Jesús de Miguel, al igual que a toda la familia del CD Tenerife", ha señalado el conjunto vigués.

Desde el Coruxo Fútbol Club queremos transmitir nuestro más sentido pésame a la familia y amigos de Jesús de Miguel, al igual que a toda la familia del @CDTOficial. Descanse en paz. 🖤 https://t.co/zo27qwJH6x — Coruxo FC ⚒️ (@CoruxoFCoficial) November 3, 2026

A estas muestras de pesar se ha sumado el Pontevedra CF, que ha manifestado su consternación por la noticia en otra publicación en sus redes.

Consternados por la trágica noticia, desde el Pontevedra CF queremos enviar nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos de Jesús De Miguel y a toda la familia del @CDTOficial Descanse en paz 🖤 https://t.co/PeCUzPkNTh — Pontevedra CF 🦴 (@PontevedraCFSAD) November 3, 2026

La Real Federación Española de Fútbol ha aplazado los partidos de Copa del Rey y Copa de la Reina que se iban a disputar este martes como muestra de respeto y solidaridad. Así, el partido de la tercera ronda de la Copa de la Reina entre As Celtas y el Espanyol Femení, que se iba a disputar a las 18:00 horas, no se jugará hoy.

Parada cardiorrespiratoria

El delantero del Tenerife falleció este martes a las 08.00 horas, según anunció el club, tras permanecer ingresado en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

De Miguel sufrió una parada cardiorrespiratoria tras un fuerte impacto con el portero del Andorra, Jesús Owono, durante el partido disputado este pasado lunes en el Heliodoro Rodríguez López.