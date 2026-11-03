Balaídos reúne a once leyendas del Celta en una exposición fotográfica gratuita

El estadio de Abanca Balaídos acogió este lunes la inauguración de la exposición fotográfica 'As cores de Galicia: o celeste na pel', una muestra que recorre más de siete décadas de historia del Celta a través de sus protagonistas.

El acto comenzó con un coloquio en el que participaron los exfutbolistas Sergio Álvarez, Alvelo y Manolo, junto al fotógrafo Lucas Méndez y representantes del club.

Durante el encuentro, los antiguos jugadores compartieron recuerdos y anécdotas sobre su trayectoria y la evolución del celtismo en sus localidades de origen. Por su parte, Lucas Méndez explicó el proceso creativo de la exposición, desde la selección de escenarios hasta la elección de los protagonistas, con el objetivo de reflejar el vínculo entre el Celta, su historia y el territorio gallego.

La muestra reúne 56 fotografías analógicas de once leyendas celestes, realizadas por los hermanos Lucas y Enrique Méndez en diferentes puntos de Galicia.

Podrá visitarse gratuitamente hasta el 13 de noviembre en la explanada de Tribuna de Abanca Balaídos, en el espacio de las Xuntanzas.