Caballero confirma el retraso en la obra de la grada de Gol y anuncia nueva fecha de finalización

Tras anunciar la modificación del contrato de construcción, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha confirmado este viernes el retraso en la obra de la nueva grada de Gol del estadio municipal de Balaídos. En este sentido, ha explicado su plan para aumentar la capacidad de este fondo de cara al derbi gallego entre el Celta y el Deportivo de A Coruña que se disputará el 2 o el 3 de enero.

En un audio distribuido a los medios de comunicación, el regidor olívico ha actualizado la evolución de la construcción de la grada de Gol. Los operarios ya han instalado el último tramo de la malla que sostiene la cubierta y ya están avanzando en la colocación de la piel celeste del estadio.

"Al mismo tiempo, estamos trabajando en las particiones de espacios y trabajos de albañilería, aislamiento, pavimentaciones e instalación de saneamiento", ha añadido Caballero, que ha afirmado que la piel azul del estadio estará completada a finales de noviembre "si la climatología lo permite".

Entonces, comenzará la instalación de los asientos de toda la grada. Tras sumar 720 asientos con la modificación del contrato de construcción anunciado este jueves, Gol aumentará su aforo de 6.418 hasta los 7.131 aficionados. Esta actuación lleva consigo un aumento del presupuesto dedicado a la obra, de 599.613 euros.

Así, Caballero ha confirmado que la obra, que tendrá un coste final de 25,42 millones de euros, estará "finalizada por completo" entre finales de febrero y los primeros días de marzo. Cabe recordar que el alcalde afirmó el 15 de septiembre que la construcción estaría acabada a finales de este año si mantenía la "velocidad".

Plan para O Noso Derbi

El objetivo municipal era concluir la obra para O Noso Derbi entre el Celta y el Deportivo de A Coruña en Balaídos, agendado para el 2 o el 3 de enero de 2027. Por ello, tras confirmar el retraso de la actuación, Caballero ha avanzado el plan municipal para que el mayor número de aficionados celestes puedan apoyar a Iago Aspas y compañía.

"Estamos trabajando para poder realizar la apertura de la grada de Gol Baixo, con una capacidad para más de 3.400 espectadores", ha explicado. De esta forma, el Celta podría contar con 26.000 asientos de los más de 31.000 que conformarán el templo celeste cuando termine la construcción de la nueva grada.