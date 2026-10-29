Celta360, premiado por su apuesta por el urbanismo sostenible: un proyecto pionero en el fútbol mundial

El Celta ha sido galardonado en la III edición de los Premios BREEAM ES con el máximo reconocimiento en la categoría de Urbanismo por el desarrollo de Celta360, su nuevo complejo de infraestructuras deportivas.

El premio distingue la apuesta del club vigués por la sostenibilidad ambiental, la eficiencia energética y la integración de sus instalaciones en el entorno.

El reconocimiento fue entregado durante el encuentro anual de asesores y especialistas en certificación ESG de BREEAM. María Luisa Guerra, ingeniera industrial y responsable de instalaciones del Celta, fue la encargada de recoger el galardón en representación de la entidad celeste.

Este premio llega después de que, en septiembre de 2025, Celta360 se convirtiese en el primer proyecto urbanístico de un club de fútbol del mundo en obtener la certificación BREEAM Urbanismo, un sello internacional que evalúa la sostenibilidad de los desarrollos urbanos.

Celta360, premiado por su apuesta por el urbanismo sostenible. RCCELTA

Un proyecto sostenible

La futura ciudad deportiva del Celta contempla un modelo de desarrollo que combina instalaciones para el deporte de alto rendimiento con criterios de sostenibilidad e integración ambiental.

Entre sus principales características destacan la gestión eficiente del agua, el ahorro energético, el fomento de la movilidad sostenible y la creación de espacios que favorezcan la convivencia entre la actividad deportiva y el entorno natural.

El jurado de los premios ha valorado especialmente la planificación del proyecto desde sus primeras fases, así como la incorporación de criterios medioambientales en las decisiones urbanísticas y constructivas.

En el desarrollo de Celta360, el club ha contado con la colaboración de empresas especializadas como CBRE, Turner & Townsend y Urbanplan.

Con este nuevo reconocimiento, el Celta refuerza su apuesta por un modelo de infraestructuras deportivas que busca compatibilizar el crecimiento del club con la sostenibilidad y el respeto al entorno.