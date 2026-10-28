Nueva fecha para el Salamanca-Celta de Copa del Rey, suspendido tras el accidente de tren en Toledo

El Celta ya conoce la nueva fecha para su partido de Copa del Rey contra el Salamanca CF UDS. El encuentro estaba previsto para este miércoles a las 21:00 horas, pero fue suspendido por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a consecuencia del accidente ferroviario de Urda (Toledo).

La nueva fecha acordada por los clubes es el próximo viernes 13 de noviembre, durante el próximo parón de selecciones. De esta forma, el partido encaja dentro del apretado calendario celeste, ya que el conjunto olívico compite en Liga, Copa del Rey y Europa League.

La RFEF decretó el aplazamiento de los 24 encuentros de Copa del Rey previstos para esta semana como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario que ha causado al menos 68 muertos y decenas de heridos.

"La gran familia del fútbol español permanece unida en el dolor por esta tragedia, poniéndose a disposición de las autoridades para servir de ayuda a las víctimas de este desolador accidente", ha escrito la RFEF en su comunicado.

ℹ️ A @rfef confirma a nova data e horario do #UDSCelta, correspondente á primeira eliminatoria da Copa del Rey. https://t.co/hruRZCXTjT — Celta (@RCCelta) October 28, 2026

Minuto de silencio en Afouteza

Minuto de silencio en Afouteza. RCCELTA

El Celta ha guardado un minuto de silencio como muestra de respeto y en señal de duelo por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la provincia de Toledo antes de comenzar el entrenamiento en las instalaciones de Afouteza.

Desde el club han querido trasladar sus "más sinceras condolencias" a las víctimas "así como expresar todo su cariño, apoyo y solidaridad a sus familiares y seres queridos en estos momentos".

"Todo el celtismo se une al dolor de las personas afectadas por esta tragedia y traslada su más sentido pésame a sus familiares y allegados", ha agregado el Celta en una nota remitida a los medios.