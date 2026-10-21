Ilaix Moriba, durante un partido en Balaídos de la temporada 25/26

Ilaix Moriba, durante un partido en Balaídos de la temporada 25/26 Instagram de Ilaix Moriba (ilaixmk)

Celta de Vigo

Asaltan la vivienda del futbolista del Celta Ilaix Moriba en Nigrán (Pontevedra)

La Guardia Civil investiga varios robos en la zona de Nigrán, entre los que se encuentra el asalto a la casa de Illaix Moriba

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El jugador del Celta Ilaix Moriba ha sido víctima de un robo a principios de semana. La Guardia Civil investiga varios robos cometidos en la zona de Nigrán (Pontevedra), entre ellos uno en la vivienda del futbolista.

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Fuentes de la Comandancia a Europa Press, han explicado que se ha producido ese robo, aunque no han confirmado la identidad del propietario o inquilino de la vivienda.

El asalto se produjo en la noche del lunes al martes en una zona residencial de Nigrán, y los ladrones se llevaron dinero en efectivo, joyas y otros efectos, aunque no ha trascendido el valor del botín.

La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y ya se ha llevado a cabo la inspección ocular del domicilio. Además, la Guardia Civil investiga al menos otros cuatro robos en viviendas de Nigrán, registrados desde finales de septiembre.