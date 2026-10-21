Asaltan la vivienda del futbolista del Celta Ilaix Moriba en Nigrán (Pontevedra)
La Guardia Civil investiga varios robos en la zona de Nigrán, entre los que se encuentra el asalto a la casa de Illaix Moriba
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El jugador del Celta Ilaix Moriba ha sido víctima de un robo a principios de semana. La Guardia Civil investiga varios robos cometidos en la zona de Nigrán (Pontevedra), entre ellos uno en la vivienda del futbolista.
Fuentes de la Comandancia a Europa Press, han explicado que se ha producido ese robo, aunque no han confirmado la identidad del propietario o inquilino de la vivienda.
El asalto se produjo en la noche del lunes al martes en una zona residencial de Nigrán, y los ladrones se llevaron dinero en efectivo, joyas y otros efectos, aunque no ha trascendido el valor del botín.
La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y ya se ha llevado a cabo la inspección ocular del domicilio. Además, la Guardia Civil investiga al menos otros cuatro robos en viviendas de Nigrán, registrados desde finales de septiembre.