El aplaudido vídeo sobre Borja Iglesias: "No quiere demostrar cómo es un futbolista, sino cómo es él"

El delantero santiagués del Celta de Vigo, Borja Iglesias, puede presumir de contar con una creciente comunidad de seguidores que le alaba y le aprecia. Y es que, además de ser un futbolista que no teme a la hora de manifestar su opinión -al contrario de lo que, generalmente, se suele esperar de este gremio deportivo- lo cierto es que el gallego cosecha afectos por su cercanía con la afición, tanto a través de las redes sociales, como en persona.

Si bien Iglesias no ha estado nunca exento de hate, precisamente, por sus posicionamientos claros en sucesos que han trascendido de manera importante: es el ejemplo de su renuncia a la selección por el caso Rubiales o de las declaraciones del deportista en solidaridad con Palestina, hechos que, en su momento, generaron reacciones de todo tipo. Con todo, son muchas más las personas que valoran su personalidad sencilla y natural.

Alfredo Pedraza, futbolista en la Gimnástica Segoviana, ha incluido a Iglesias en su serie de "Futbolistas que rompieron el molde", destacando de su personalidad el hecho de que no intente encajar en lo que se espera de un futbolista. "Empezó pintándose las uñas en un gesto contra la homofobia y el racismo", explica el deportista. "En el fútbol salirse del molde tiene un precio. Borja ha estado durante años recibiendo insultos por, simplemente, pintarse las uñas", añade.

Pedraza confiesa que lo que más le gusta del delantero es el hecho de que sus redes sociales no parezcan las de un futbolista, pues en ellas hay espacio para la música, la moda e, incluso, el café. "Ha ayudado a que ser un futbolista no signifique parecerlo las 24 horas del día. Nunca ha parecido demasiado preocupado por demostrar cómo debería de ser un futbolista, simplemente se ha encargado de demostrar cómo es él", concluye.

El propio Borja Iglesias ha comentado este vídeo del futbolista, que acumula casi 400.000 reproducciones en Instagram.