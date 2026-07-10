El emotivo mensaje de Claudio Giráldez que hizo llorar a Borja Iglesias tras su debut mundialista

El delantero celeste Borja Iglesias se emociona tras las palabras que le dedicó Claudio Giráldez, su entrenador en el Celta, tras su debut en el Mundial en el partido de octavos de final frente a Portugal.

Tras el gol de Merino en el minuto 91, que dio la victoria a España, Luis de la Fuente decidió dar entrada al delantero gallego cuando se cumplían los seis minutos de añadido. Así, Borja Iglesias pudo jugar un minuto del encuentro y debutar con la selección de su país.

Posteriormente, el jugador se sinceró ante DAZN cuando le preguntaron cómo se había sentido al solo tener un minuto sobre el terreno de juego. "Cuando llegué al Celta, Claudio hizo una reflexión para el grupo: el fútbol os ha enseñado que tenéis que jugar siempre, pero la realidad es que no", fueron las palabras del técnico. "Fue un shock. Pero la realidad es esa: te preparas para estar disponible, para entrenar y para poder aportar al equipo", reflexiona.

Fue eso en lo que pensó tras el partido, cuando se lamentó por haber podido jugar tan poco tiempo. Sin embargo, las palabras que le dedicó Giráldez en ese momento lo animaron y lo emocionaron, hasta el punto de "estar un rato llorando": "Enhorabuena por tu debut. No por solo jugar en un Mundial, sino por cómo lo has hecho y desde qué tipo de persona lo has hecho".