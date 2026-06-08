Los Mundiales de Fútbol también son celestes: los 20 jugadores mundialistas del Celta

Cuenta atrás para el inicio del Mundial 2026, que teñirá de celeste Estados Unidos, México y Canadá. Y es que los jugadores del Celta Borja Iglesias y Carl Starfelt se sumarán a lista de celtistas que han sido convocados para la fase final del mayor y más emblemático trofeo intercontinental de fútbol.

El Celta contará con dos representantes en este Mundial. Además, uno de ellos, Borja Iglesias forma parte de una de las selecciones favoritas a levantar la Copa del Mundo. Cabe recordar que otro celeste, Javi Rodríguez, ha participado en los entrenamientos y el partido previos a la cita mundialista.

No es la primera vez que jugadores del club olívico cuentan con representación en este torneo de selecciones. La relación del Celta con el Mundial comenzó en el año 1950, 20 años más tarde de la celebración del primer torneo, gracias a la convocatoria del futbolista Gabriel Alonso.

El defensa vasco viajó a Brasil antes de fichar por el Real Madrid. Acompañó a una selección española liderada por Zarra, siendo un habitual entre los once titulares. Pese a vencer a Uruguay en la liguilla final, las derrotas contra Brasil y Suecia situaron a España en la cuarta posición.

Vigo tuvo que esperar 44 años para volver a contar con representación en un Mundial. En 1994, Cañizares y Jorge Otero viajaron a Estados Unidos, en un equipo en el que destacan nombres de grandes entrenadores de la actualidad, como Pep Guardiola, Luis Enrique o Julen Lopetegui. Esta selección española quedó eliminada por Italia en cuartos de final.

Ahora bien, los celtistas no tuvieron que esperar mucho para volver a contar con celestes en una Copa del Mundo. Goran Djorovic, pilar de una Yugoslavia en descomposición, y Dan Eggen, por la selección de Noruega, participaron en aquel campeonato de 1998 organizado y ganado por Francia, sin grandes éxitos.

2002: la mayor representación celeste

El polémico Mundial de Corea y Japón contó con la mayor representación celeste en una cita mundialista. Karpin, Mostovoi, Juanfran, Cavallero, Gustavo López y Benni McCarthy fueron convocados por sus selecciones para participar en este torneo, que es la última Copa del Mundo que ha ganado la pentacampeona, Brasil.

No todos estos jugadores del Celta llegaron a participar en algún encuentro. Juanfran, Karpin, McCarthy y Cavallero sí disputaron importantes minutos para España, Rusia, Sudáfrica y Argentina, pero ni Mostovoi ni Gustavo López lograron saltar al césped. La gran estrella celeste llegó con problemas físicos a la cita mundialista.

El Celta más influyente y más ganador de la historia cayó a Segunda División aquellos años. El club se enfrentó a una Ley Concursal. Los malos resultados económicos y deportivos resultaron en cero representaciones célticas en los posteriores mundiales de fútbol de Alemania y Sudáfrica.

El conjunto olívico renació una década más tarde de la mano de canteranos y un grupo de jugadores que sintieron la camiseta como propia. El buen hacer del equipo llevó a Augusto Fernández (Argentina) y a Fabián Orellana (Chile). Eso sí, ni el centrocampista ni 'El Poeta' debutaron aquel Mundial de 2014 disputado en Brasil.

De vuelta un celtista con La Roja

El Celta continuaba creciendo y en 2017 alcanzó las semifinales de Europa League, a un tiro de Beauvue de llegar a la primera final europea de su historia. Iago Aspas ya era la leyenda que es hoy y fue premiado con la convocatoria de la Selección Española para el Mundial de Rusia de 2018.

No fue el único celeste que participó en aquel fatídico torneo para España. Maxi Gómez, por Uruguay, y Pione Sisto, por Dinamarca, también debutaron en aquella cita mundialista que ganó Francia, que venció a la Croacia de Luka Modric con goles de un joven Kylian Mbappé, Paul Pogba y Antoine Griezmann.

Las siguientes temporadas no fueron fáciles en Vigo, con varias campañas asegurando la permanencia en las últimas jornadas. Este contexto no era favorecedor para que los jugadores fueran seleccionados. Aun así, en 2022, Joseph Aidoo (Ghana) y Luca de la Torre (Estados Unidos) viajaron a Catar, pese a no disputar un sólo minuto en el torneo.

Cabe mencionar que aquel año también fue convocado Orbelín Pineda por México, aunque aquella temporada se encontraba cedido. Situación similar a Iván Kaviedes (Ecuador) en 2002 y a John Guidetti (Suecia) en Rusia 2018, que terminó aquella campaña en el Deportivo Alavés.

Los celtistas mundialistas