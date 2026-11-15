La lluvia no frena a La21: cientos de personas participan en la media maratón de Vigo

Cientos de personas han recorrido este domingo las calles de Vigo durante la XXVIII edición de LA21 Media Maratón, pese a la alerta amarilla por precipitaciones. La competición ha vuelto a contar con dos distancias: 21 kilómetros y 10 kilómetros —los llamados 10.000 km de Alejandro Gómez en honor al mítico corredor de Zamáns—.

La primera prueba ha partido a las 10:00 horas de las inmediaciones del campo de fútbol de O Vao. La lluvia y el viento fueron la gran protagonista durante toda la carrera, que está destinada tanto a corredores populares como a atletas.

Los competidores corrieron por gran parte de la ciudad de Vigo, completando un trazado singular que parte de las inmediaciones de la playa de O Vao y finaliza en el Real Club Náutico de Vigo, pasando por los túneles de Beiramar.

A las 11:00 horas, ha sido el turno de los corredores de la prueba de 10 kilómetros. En este caso, la salida estaba situada en la avenida de Samil, a la altura del circuito de automodelismo.

Ambas pruebas fueron lideradas por la Asociación Discamino, siempre presente en las citas más relevantes del circuito de atletismo de Vigo. Mario Rodríguez y Lucía Taboada fueron los vencedores de la media maratón, y Luis Pila y Noemí Álvarez fueron los primeros en cruzar la meta de la prueba de 10 kilómetros.