Aida Estévez, ingeniera y emprendedora gallega: "Recuerdo mi primera crisis de ansiedad y cómo me iba el corazón a mil"
Fundadora de Como Darwin, esta emprendedora gallega nos relata los episodios más duros de su vida
Aida Estévez Delgado es ingeniera, emprendedora y fundadora de Como Darwin. Pero detrás de su faceta profesional hay una historia de superación, cambios personales y aprendizaje. Ha atravesado episodios de ansiedad, una maternidad prematura y la pérdida de su padre, además del diagnóstico de alzhéimer de su madre. Hablamos con ella sobre salud mental, familia y la importancia de vivir en coherencia con una misma, aprender a pedir ayuda y disfrutar de las pequeñas cosas.
Para que la gente te sitúe… ¿quién eres y a qué te dedicas?
Me llamo Aida Estévez Delgado. Soy ingeniera de formación y apasionada de la organización por vocación. Mi trabajo consiste en mirar dentro de las empresas, encontrar los cuellos de botella que restan tiempo y dinero, y diseñar sistemas de trabajo que funcionen de forma ágil y sostenible. Con Como Darwin aterrizo la ingeniería y la mejora continua en el día a día de las empresas. A menudo las pymes crecen vendiendo más, pero colapsan por dentro porque sus procesos no escalan al mismo ritmo. Nosotros ponemos orden en esa trastienda operativa para que el crecimiento sea sólido y rentable. Sobre el nombre de la empresa: «Elegí 'Como Darwin' porque en el mercado actual no gana el que trabaja más horas, sino el que mejor se adapta a los cambios ordenando su casa por dentro.»
¿Cómo te describirías hoy, en este momento de tu vida?
Escuche el otro día que si no pudieras decir a qué te dedicas, qué has estudiado o tus hobbies, familia, etc, ¿qué se diría? Pues en este momento de mi vida, soy una persona relajada, consciente de mi intensidad y de las ganas que tenía de hacer cosas, pero he parado en muchos aspectos, algunos de forma obligada. Coherente con mis valores, principios y forma de ver la vida.
Si hoy tuvieras que decir “estoy en un punto…” ¿qué dirías?
Estoy en un punto de recomposición, este último año ha evolucionado mi percepción de la vida en algún aspecto. Ha fallecido mi padre y le han detectado alzhéimer a mi madre con 66 años y, aunque siempre fui consciente de que la vida es finita, ahora ese concepto pesa un poco más.
Ahora mismo, ¿cómo estás por dentro?
Ahora mismo, más triste que hace un par de años, por ejemplo, pero también más consciente de los momentos felices. Tengo lo que quiero y me he currado (un trabajo que me encanta, que va bien y que empieza a ser visible, que ayuda a empresas) y lo que necesito (amor de hijos, de madre y fraterno, comprensión, gente que me quiere y entiende, risas con amig@s, con quien jugar al pádel y con quien ir de conciertos 😊).
Si miramos atrás… ¿cuándo dirías que empezó esa etapa difícil?
¿Cuál de las etapas difíciles? Jejeje Alguien muy importante en mi vida me dijo que “la vida te va poniendo trabas para pasar de nivel” y que sigue haciéndolo hasta que superas algo que tienes que superar. Pues bien, la primera vez que tuve una etapa difícil, fue cuando tenía 21 años, tuve un ataque de ansiedad. Un día al quedarme sola en mi piso de estudiante empecé a tener sudoraciones, palpitaciones muy fuertes, no sabía qué me estaba pasando. Era época de exámenes y no había estudiado nada. En ese momento, una muy amiga mía acababa de perder a uno de sus mejores amigos en un accidente de coche y yo me pasaba las noches con ella, viendo series, dormíamos durante el día, no íbamos a clase, no hacía nada de provecho.
Salía con un chico que tenía 10 años más que yo, y no era muy buena influencia, por aquel entonces mis padres ya se habían resignado a nuestra relación. Sin embargo, yo siempre tuve claro qué quería ser (ingeniera de estrategia de Fórmula 1), qué quería estudiar, cómo era la adulta en la que quería convertirme. Y no lo estaba haciendo. Por supuesto, por aquel entonces, nadie te hablaba de salud mental y yo pensé literalmente que me estaba volviendo loca y se lo oculté a todo mi entorno durante 3 o 4 meses.
¿Recuerdas en qué momento pensaste: “esto no es normal, algo me está pasando”?
Sí, recuerdo mi primera crisis de ansiedad y cómo me iba el corazón a mil, recuerdo también, aunque menos, las siguientes, en la primera ya dije “esto no es normal”.
Ahora, de vez en cuando, detecto cosillas, como por ejemplo, si lloro más de tres días seguidos, me autorrelajo, es decir, bajo mis estándares de cumplimiento y pienso: “No tienes por qué llegar a todo”. Hoy mismo, he llorado por “perder” dos horas de mi vida para renovar el pasaporte mío y de mis hijos y no pude hacerlo por burocracias varias; tendré que volver otro día pero madre! Que todas las desgracias sean esas.
¿Cómo era tu día a día entonces?
Entonces era caótico, no tenía rutina, y estaba descentrada.
¿Había algo que te daba miedo reconocer?
Que no estaba siendo quien quería ser. Y eso es importante, porque a veces queremos ser lo que quieren otros y también te pasa esto. Aunque en mi caso no era así, simplemente no estaba viviendo en coherencia conmigo misma.
¿En ese momento eras consciente de que estabas mal… o lo fuiste entendiendo con el tiempo?
Fui muy consciente de que estaba mal. Mi tía paterna tiene esquizofrenia y en ese momento pensaba que yo también. El tipo de pensamientos era: ¿estoy loca? ¿por qué no puedo parar de pensar? ¿qué le pasa a mi cuerpo y mi mente cuando me quedo sola?
¿Dormías bien? ¿Comías bien?
Dormía mal, comía poco y no me aislaba, todo lo contrario, los pensamientos se hacían más repetidos si estaba sola.
¿Lo ocultabas o la gente de tu alrededor lo notaba?
Nadie lo notó y se lo oculté a todo el mundo. Pasé tres meses de verano intentando conectar más con la naturaleza, recuerdo que salíamos con una pareja amiga de mi ex que tenían una niña de tres años y yo estaba con ella, aparentemente cuidándola, pero me estaba sanando ella a mí. Empecé a ver que la complejidad de la vida es la que nosotros queremos darle, y que la felicidad está en los pequeños detalles como remover arena con un rastillo y meterla en un cubo. A los tres meses me di cuenta de que lo que necesitaba era vivir en coherencia con lo que yo era, lo que quería ser. Fui de paso de Ecuador a Túnez, conocí a mucha gente, personas muy importantes en mi vida a día de hoy. Me cambiaron la vida, cambié mi vida. Llegué, dejé a mi exnovio, y me puse a estudiar, a ordenar mi vida. Los ataques de ansiedad pasaron, sin más, empecé a vivir en coherencia.
No recomiendo que este tipo de cosas se lleven en soledad, ni mucho menos. Soy una persona muy testaruda y me autoanalicé profundamente para saber qué era lo que me pasaba pero no todo el mundo es capaz de salir del bucle y es mucho más fácil si se cuenta. A mí esto me sirvió muchísimo para detectar con muuuucha antelación cuándo me puede volver a pasar y pedir ayuda antes si es necesario. Por ejemplo, cuando fue lo de los niños no me costó nada pedir ayuda.
¿En algún momento intentaste aparentar que estabas bien?
La siguiente vez no, mis peques fueron prematuros, nacieron con 6 meses y medio de gestación y lo llevé bien. Lo llevamos muy bien. Soy de naturaleza optimista así que durante el parto supe que iba a aguantar el máximo tiempo posible, con ellos dentro, sabía que todo iba a salir bien, estaba rebosante de oxitocina y así fue.
Recuerdo que mi marido (ahora mi exmarido) me decía algo así como “¡Qué mala suerte hemos tenido!” y yo le respondía que todo lo contrario: Me puse de parto estando en el Cunqueiro en una revisión, cuando el día anterior estaba en O Barco de Valdeorras, si me hubiese puesto de parto allí, no habrían sobrevivido; aguanté muchas horas con contracciones y los medicamentos hicieron efecto; la noche que me llevaron a quirófano estaba un gran equipo de pediatras en la UCIN.
Cuando pedí ayuda fue después, 9 meses después mi marido empezó a trabajar y yo no estaba preparada para quedarme con ellos.
¿Qué fue lo que más te frenaba: vergüenza, miedo, orgullo, no saber qué hacer…?
No hubo nada que me frenara, ya lo había vivido, no estaba viviendo en coherencia con lo que yo pensaba: Había idealizado la maternidad, no quería que ser madre frenara mi carrera profesional, me encantaba mi trabajo, me desquiciaba dedicar mi vida únicamente para cuidar, no era mi naturaleza. Sin embargo, evidentemente, también quería estar con ellos y “se suponía” que las reducciones de jornada las cogíamos las mujeres. Yo era infeliz, y fui a cuatro sesiones de terapia. La psicóloga me dijo: “Tienes clarísimo lo que necesitas, no me necesitas a mí”. Entonces hablé con mi marido.
¿Recuerdas quién fue la primera persona con la que hablaste de verdad?
Con mi marido. Le dije lo que sentía, que estaba perdiendo mi identidad como persona para convertirme únicamente en madre, que nadie me había avisado y yo no había aceptado esos términos y condiciones. Que los quería muchísimo pero no podía dedicarme exclusivamente a cuidarlos porque entonces era yo la que no iba a estar bien. Lo aceptó, me entendió y se ofreció él a quedarse en casa, siempre se lo agradeceré.
¿Hubo un día concreto en el que dijiste: “hasta aquí”?
No recuerdo ningún punto de inflexión, creo que en ambos casos fue un proceso. Ahora con el tema de mis padres de este año, soy consciente de que algún día pasará. He ido a terapia para saber acompañar a mi madre, soy una persona de acción y con su enfermedad, poco se puede hacer aparte de estar ahí y eso me frustra mucho, aún tengo mucho trabajo por hacer, pero voy mejorando.
¿Fue un golpe, una conversación, un momento contigo mismo…?
No, todo lo contrario, hubo conversaciones que me hirieron más que ayudar con la situación, personas que creí que me apoyarían en ciertos momentos, como mi separación, o que al menos me preguntarían qué tal y con las que nunca tuve esa conversación y sin embargo me exigían estar al 120% no con muy buenas formas. Es una pena…
Una vez empezaste a actuar… ¿qué fue lo primero que hiciste?
Vivir en coherencia con mi forma de pensar y de sentir. Como digo, puede haber gente que opine, que tenga otros paradigmas que no son los tuyos, creencias limitantes, llámalo x y a veces los escuchamos, a veces nos sentimos culpables por ser como somos, y esas personas se olvidan de que, lo que vale para ellos, igual para otra persona no y cada uno es responsable de su propia felicidad. A mí me hace feliz simplemente estar en una terraza con la gente que quiero.
¿Empezaste terapia? ¿Cambiaste hábitos? ¿Te apoyaste en alguien?
Con lo de mis padres, empecé terapia, hice EMDR, cuatro o cinco sesiones y sobre todo, me apoyé mucho en mi hermano, al final, el duelo, lo vivimos juntos aunque de forma distinta. No cambié de hábitos, y fue la primera vez que pensé: con esto no puedo. Porque otras veces, con mi ansiedad de los 21 años, el nacimiento prematuro de los niños, la operación e ingresos posteriores de los dos peques, mi separación, incluso el fallecimiento de mi padre siempre me vi capaz. Capaz de cargar todo en un saco e ir repartiendo, ir soltando cosas con sentido, de forma ordenada, avanzando. Ahora no soy capaz de, por ejemplo, viajar sola con mis hijos y mi madre. Y es la primera vez que no puedo hacer algo y por momentos me supera.
¿Qué fue lo más duro del proceso?
Aún es duro, nadie te prepara para ver cómo tu madre se olvida de cosas, entra en bucle, y ves cómo sufre. Y te enfadas y sabes que no es con ella, que es con la enfermedad y que ella no lo hace adrede y además, muchas veces se da cuenta. Mi madre es una persona superinteligente, y crea muchas reglas nemotécnicas. Flipo con ella.
¿Y qué fue lo que más te sorprendió de ti misma?
Yo que siempre fui una persona complaciente, a nivel social, evitaba los conflictos y mediaba entre las partes, pero cuando nacieron los enanos, por ejemplo, me convertí en una leona (creo que con mi hermano siempre tuve algo de eso). Salió en mí esa vena de proteger a la manada y aún la sigo teniendo. Ahora la he extendido a mi madre. Nadie le hace daño a quien me importa de verdad, ni a mí. No lo permito.
Algo que le sorprende a los demás, es mi practicidad. Es rarísimo que sobrepiense, que le dé vueltas a las cosas, decido pronto y ejecuto. La inacción es lo que causa que le demos vueltas a las cosas.
¿Hubo recaídas o momentos de retroceso?
No, al menos, de momento.
¿Quién estuvo contigo de verdad en esa etapa?
Con los niños, quien me ayudó fue mi marido, él también es más de demostrar haciendo y por que yo estuviera bien y los niños también, dio mucho. Hasta el punto de descuidarse él y eso tampoco está bien: ¿quién cuida al cuidador? Ahora estamos los dos mejor, cada uno tiene su espacio y se cuida.
Ahora, con el tema de mis padres, mi hermano está siempre ahí a pesar de la distancia (vive en Londres) y también me ayuda mi actual pareja. Hay cosas que yo tenía interiorizadas como de personas débiles y que me coja la mochila del trabajo cuando me veía me ponía de los nervios. Pensaba: ¿Piensa que no puedo con ella?
Pero no, sabe que yo puedo con todo, o casi, pero no quiere que tenga que pasarlo sola. Ahora me dejo ayudar cuando al principio le ponía malas caras. Mis abuelos tuvieron tres hijas, y mi abuela siempre le inculcó a mi madre y mis tías que tenían que valerse por ellas solas para no ser débiles. Es algo que pasó de generación y asumimos eso mismo mis primas y yo, somos tres supermujeres pero eso no es sostenible en el tiempo, no es malo dejarse ayudar.
También estuvieron mis amigas de siempre, y mis amigas y amigos de ahora (de la maternidad, del emprendimiento, de Como Darwin). Sé que cuento con mucha gente a la que le puedo pedir favores y me ayudan de mil amores. El tema es que yo no soy mucho de pedir, y, hay que saber que nadie, absolutamente nadie, puede adivinar lo que necesitas.
Con respecto a mi madre, mis tías están muy pendientes, la familia, las propias amigas de mi madre la ayudan muchísimo y, aunque mi hermano o yo no podamos estar todos los días con ella, sé que está bien arropada y segura.
¿Qué aprendiste sobre tu entorno?
Todo entorno tiene que ser escogido, a veces saber detectar qué te hace bien y qué no, es complicado. Pero lo importante es darse cuenta: una vez te puede fallar alguien, una segunda también, pero si te falla la tercera, el problema ya es tuyo, no de esa persona.
Con el tiempo, ¿qué cosas aprendiste sobre tus emociones?
Aprendí que hay veces que necesito hundirme, de hecho, lo provoco. Tengo un disco entero de La Habitación Roja que pongo cuando quiero “estar en la mierda”, lloro desconsoladamente por cualquier cosa que haya pasado y me haya puesto triste, aunque muchas veces sea completamente irracional. Y, después de eso, como se suele decir: “una lloradita y a seguir”. También aprendí (por lo menos a mí me funciona) que todo sale siempre mejor de lo que crees. Mi optimismo no tiene límites, como dice Sara, una compañera de Como Darwin: “Tu optimismo roza la inconsciencia” y aunque creo que puede tener razón, en parte, me encanta pensar que el plan es que salga todo bien.
¿Qué te ayudó más?
El pádel me encanta, es un momento de estar consciente y no pensar pero me ayuda mucho más hablar. Tenemos un grupo de amigos/as, quedamos de vez en cuando para tener nuestros momentos de “Catarsis” (así se llama el grupo de WhatsApp) y nos reímos tanto de nuestras “desgracias” que después de la sesión acabamos nuev@s.
¿Qué te funciona hoy cuando notas que algo empieza a removerse otra vez?
Música o contarlo.
Si comparas tu vida antes y ahora… ¿qué ha cambiado más?
Me escucho y estoy donde quiero estar y con quien quiero estar.
¿Qué cosas valoras hoy que antes no valorabas?
La salud.
¿Hay algo que hoy te hace sentir orgulloso, aunque sea pequeño?
Me siento orgullosa de la vida que tengo, de lo que he elegido, de mis hijos, del padre de mis hijos, de mi madre, de mi padre, de mi hermano, de mi pareja, de mis amig@s. Como dije antes, en estos últimos años he tenido momentos muy malos pero también momentos de felicidad plena. Valoro cada ratito con la gente que quiero.
¿Qué significa para ti hoy estar bien?
Estar en paz y en coherencia conmigo misma.
Hoy en día, ¿qué haces para cuidarte?
Juego al pádel a las 7 AM. Intento hacer algún día entrenamiento de fuerza, y escucho música en directo. No lo dije antes, pero es lo que más me afecta para bien en mi estado anímico. Puede decirse también, que estoy aprendiendo a tocar la viola, eso también es cuidarse.
¿Qué cosas ya no negocias contigo mismo?
Nunca fui de negociar conmigo misma. Conozco mi capacidad de trabajo, hasta qué punto puedo forzar la máquina y siempre lo apliqué.
¿Cómo te hablas a ti mismo hoy cuando tienes un mal día?
“Mañana será peor…” jajajaja NO, pienso: ¿qué podría hacer que este día mejorara? Y lo hago. O a veces.. ¿qué podría hacer que este día empeorara? Eso me ayuda a relativizar lo malo.
Si pudieras hablar con tu “yo” de esa etapa, ¿qué le dirías?
En cualquiera de esas etapas diría: “Lo vas a pasar y vas a estar orgullosa del cómo”.
¿Qué te habría gustado que alguien te dijera en ese momento?
Nada, a veces un abrazo llega.
¿Qué consejo le darías a una persona que está pasando por algo parecido pero todavía no se atreve a pedir ayuda?
Como dice mi hermano: “cúidate ahora para no llegar a los 60 con taritas” porque se acentúan: Todo lo que no curemos ahora, será peor con la edad y sufriremos más. Pedir ayuda no es de cobardes, es de valientes, de gente que quiere ser mejor.
Y para cerrar… si alguien que nos está leyendo está roto por dentro hoy, ¿qué te gustaría decirle?
No voy a decir lo típico de “el tiempo lo cura todo” porque no es verdad. Es la voluntad de la persona la que hace que te repongas en ciertos momentos de tu vida. Como aquel que deja de fumar, las ganas están ahí, siempre, dormidas, pero tú decides qué hacer el resto del tiempo: martirizarte por lo que te gustaba fumar o crear otros hábitos distintos. Al final actuar de forma diferente, hace que cambie tu comportamiento, que tus hábitos se forjen y, por tanto, eso modifica tus pensamientos. Y, como decía Aristóteles, el ser humano es dueño de sus acciones. Todo pasa, evidentemente hay sucesos que tardan más que otros, pero si quieres sanar, puedes, ahora bien, si prefieres regodearte en el sufrimiento, no vas a sanar. Querer es poder.