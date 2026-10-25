Oveya Nejra, el psicólogo e influencer que convirtió el dolor en una forma de vivir: "La muerte de mi madre me dio alas"

Ángel Currás, conocido en redes sociales como Oveya Nejra, ha convertido algunas de las experiencias más duras de su vida en una forma de acompañar a los demás. El acoso escolar, la pérdida de su madre y su propio proceso de reconstrucción marcaron su camino hasta convertirse en creador de contenido y en una voz comprometida con la prevención del bullying.

¿Quién eres y a qué te dedicas?

Soy Ángel Currás, conocido en redes sociales como Oveya Nejra. Tengo 29 años y soy de Moaña, aunque llevo bastantes años fuera porque estudié Psicología en Santiago y después me fui a vivir a A Coruña. Desde hace aproximadamente dos años empecé a dedicarme a las redes sociales y desde hace algo más de un año trabajo de ello. Ahora me dedico a crear contenido y, de manera puntual, doy charlas de prevención del acoso escolar en colegios y asociaciones.

¿Qué trabajas en esas charlas sobre bullying?

Intento explicar los datos actuales sobre el bullying, pero también cuento mi experiencia personal y doy herramientas para que los niños puedan empatizar tanto con quien agrede como con quien es agredido. Sobre todo hago hincapié en los observadores, porque también pueden ayudar a frenar estas situaciones antes de que se produzcan.

¿Cómo te definirías en este momento de tu vida?

Ahora creo que soy una persona muy centrada y muy perseverante. También soy muy puntilloso y, al mismo tiempo, bastante desorganizado. Con el trabajo en redes puedo estar muchas horas trabajando y, aunque tenga que entregar una publicación o un vídeo, el resto del tiempo soy bastante caótico con la gestión del día a día.

¿Sientes que has encontrado tu camino?

Creo que me estoy encarrilando. Estoy encontrando mi camino. Cuando empecé como creador de contenido no era algo a lo que quisiera dedicarme. Después empezó a ir todo muy bien, llegó un frenazo y empecé a cuestionarme muchas cosas. También estaba viviendo en una ciudad en la que no quería estar. Ahora he vuelto a mi pueblo y siento que puedo volver a centrarme.

Han pasado 14 años desde la muerte de tu madre. ¿Cómo estás hoy con ese duelo?

Ahora estoy bien. La muerte de una madre nunca se supera del todo; se aprende a vivir con ella. Cuando vuelves a los lugares donde viviste aquella etapa, te das cuenta de que falta. Me encantaría poder contarle todas las cosas que voy haciendo y conocer su opinión, pero es algo que tengo asumido: eso no va a suceder.

Tu madre enfermó cuando tú eras muy joven. ¿Cómo recuerdas aquel proceso?

Fue muy vertiginoso. De repente mi madre empezó a cansarse al subir las escaleras, apareció una mancha en el pulmón y llegó la quimioterapia. Muchas veces tenía que acompañarla porque mi hermana trabajaba y mi padre estaba fuera. Estudiaba cuarto de la ESO y, al mismo tiempo, estaba saliendo del armario después de una etapa muy dura de bullying. Tenía que gestionar muchas cosas a la vez y no tenía herramientas para hacerlo.

¿Qué ocurría además con el bullying?

El bullying había empezado cuando tenía unos seis años. Yo era un niño al que le gustaba jugar con niñas, con muñecas, las pulseras, las cocinitas, el rosa... No encajaba en el modelo que se esperaba de un niño. Durante años recibí insultos y agresiones y, cuando empecé a asumir que era homosexual, tenía miedo de contarlo. Pensaba que si ya me insultaban y me pegaban en el colegio, quizá mi familia también podía rechazarme.

¿Cómo vivías todo aquello por dentro?

Era como una nube negra. Recuerdo momentos muy oscuros, pero si me preguntas qué hacía exactamente, hay muchas cosas que no recuerdo. Intentaba jugar al ordenador o a videojuegos para evadirme. Creo que el cerebro también puede hacer que olvides determinadas cosas para no tener que procesar todo aquel sufrimiento.

¿Te permitías llorar?

No recuerdo mucho llorar. Había aguantado mucho con el bullying y quería hacerme más fuerte. Alguna vez lloraba, pero con la puerta cerrada, en mi habitación. Además, durante una parte de la enfermedad todavía pensábamos que mi madre se iba a curar. Ella llegó a superar el cáncer de pulmón, pero después apareció la metástasis, y fue un shock.

¿Qué era lo que más te pesaba en silencio?

Era un niño muy asustado. No tenía referentes sobre la homosexualidad como los que existen hoy. No había charlas ni personas que vinieran a decirte que todo iba a estar bien. Yo pensaba que si hablaba de cómo me sentía con la enfermedad de mi madre también acabaría hablando de lo otro, y tenía miedo de que todo fuese a peor. Así que me lo comía todo yo solo.

¿Cuándo hablaste por primera vez de verdad de lo que te estaba pasando?

Se lo conté a mis mejores amigas. Ellas me dijeron: «Ya lo sabíamos». Y que no pasaba nada, que iba a seguir siendo la misma persona. Para mí ese momento fue un alivio, fue quitarme de encima una mochila enorme.

¿Y qué ocurrió cuando se lo contaste a tu familia?

Con mi hermana fue muy natural. Mi padre también lo aceptó. Siempre trató bien a mis parejas. Me siento muy orgulloso de que, siendo una persona muy reservada, fuese abierto en ese aspecto.

Hay una frase tuya que resume mucho de lo que ocurrió: «Con la muerte de mi madre, a mí me dio alas». ¿Qué significa para ti?

Desde que murió mi madre perdí el miedo. Había perdido algo que era lo más importante que tenía en ese momento y pensé: ahora me da igual lo que venga; me enfrentaré a lo que tenga que enfrentar. Perdí el miedo, la vergüenza y muchas de las cosas que te pueden frenar en la vida. Por eso siempre digo que la muerte de mi madre me dio alas.

¿Crees que aquella pérdida cambió la persona que eres hoy?

Creo que, si mi madre no hubiese muerto, sería una persona muy diferente. Era un niño muy de mamá y probablemente habría estado mucho más protegido. Creo que su ausencia me obligó a conocer la vida, a desarrollar mi personalidad, a ser más curioso y a crecer. Después de aquello pensé que no podía perder nada más y empecé a enfrentarme a cosas que antes me daban miedo.

¿Tuviste pensamientos muy negativos durante aquella etapa?

Sí, pero estaban más relacionados con el bullying que con la muerte de mi madre. Alguna vez pensé en desaparecer o en quitarme la vida, pero no llegué a plantearme cómo hacerlo. Era más una sensación de no aguantar más y querer desaparecer. Después de la muerte de mi madre esos pensamientos negativos desaparecieron en gran medida. Sentí que había perdido lo más importante y que ahora me enfrentaría a lo que viniera.

¿En ese momento ya tenías claro que querías estudiar Psicología?

Creo que sí. Me afectaba mucho ver cómo mi madre había sufrido también psicológicamente durante su enfermedad. Ella tenía depresión y nunca había ido al psicólogo. Yo pensaba en estudiar Psicología y dedicarme a la psicología oncológica, acompañando a personas con cáncer y a sus familias.

¿Y por qué finalmente no te dedicaste a la psicología oncológica?

Durante la carrera hice voluntariado en el hospital de Santiago, en pediatría oncológica. Allí me di cuenta de que no podía dedicarme a acompañar a pacientes con cáncer en ese momento. Me recordaba demasiado a mi madre. Recuerdo escribir cartas de Papá Noel para niños pequeños y entregárselas a sus padres sabiendo que algunos no llegarían a Navidad. Fue demasiado duro para mí.

¿Cuándo llegó tu propio momento de pedir ayuda?

Empecé a ir a terapia aproximadamente a los 25 años, aunque hubo una etapa complicada alrededor de los 23 o 24 en la que sentí que todo lo que había contenido durante años me explotaba. Había acumulado mucho estrés y llegó un momento en que necesitaba ayuda.

¿Recuerdas algún momento especialmente difícil?

Sí. Tuve un episodio muy fuerte de ansiedad social y agorafobia. Estuve 14 días prácticamente encerrado en mi habitación. Salir a la calle me provocaba taquicardia y sentía los sonidos de una manera muy intensa. Un profesor de la universidad me ayudó durante esos días, hablando conmigo y haciendo una evaluación psicológica. También pedí una pausa a la universidad y después tuve que recuperar las clases, pero lo recuerdo como algo muy oscuro y con mucho miedo.

¿Qué aprendiste de aquel episodio?

Me hizo darme cuenta de que quizá no me estaba gustando la gente con la que me estaba relacionando ni el estilo de vida que estaba llevando. Fue un punto de reflexión muy grande. Pensé: esto no pega conmigo. Y empecé a cambiar de rumbo.

¿Quiénes fueron las personas que estuvieron realmente contigo en los momentos más difíciles?

Mis mejores amigas, Tati y Eva. Siempre las he descrito como mis ángeles de la guarda. Cuando les conté que era gay me dijeron que ya lo sabían y que no importaba. Después, con la muerte de mi madre, estuvieron todavía más pendientes de mí. Siempre han estado ahí, y se lo agradezco muchísimo.

¿Qué fue lo primero que hiciste para empezar a reconstruirte?

Empecé a cambiar hábitos. Mejoré la alimentación, hice más deporte y empecé a cuidarme más. También coincidió con una etapa en la que estaba saliendo del armario y empezaba a conocer gente y a vivir experiencias que no había vivido antes.

¿Qué es lo que más te sorprende cuando miras ahora hacia aquel niño de 14 años?

La capacidad que tuvo de enfrentarse a problemas tan complicados siendo tan joven. Ahora, con casi 30 años, no sé si tendría la capacidad de aguantar todo lo que aguanté entonces. Me sorprende haber podido pasar por aquello sin acabar mal y, al contrario, haber seguido cumpliendo los propósitos que me he ido marcando. Creo que la perseverancia fue fundamental.

¿Hubo momentos de retroceso?

Sí. En la universidad tuve una etapa de bajón y mucho estrés. Estaba estudiando Psicología y a veces sentía que estaba estudiando cosas que no tenían que ver con lo que yo quería hacer. También tuve una etapa en la que me di cuenta de que me estaba desencarrilando y que el entorno en el que estaba no encajaba conmigo.

¿Qué aprendiste con el tiempo sobre tus emociones?

Aprendí a ser perseverante y que, aunque te ocurran muchas cosas complicadas en un mismo periodo, se pueden superar. Me hizo ser muy cabezón en el buen sentido: si consigo esto, también puedo conseguir lo siguiente. Y aprendí a escucharme mucho más.

También hablas de una parte espiritual. ¿Te ha ayudado?

Tengo una parte muy espiritual. Me ha ayudado en momentos muy puntuales, sobre todo con mi miedo a la muerte. He leído libros y visto contenidos sobre espiritualidad que hablan de la muerte y de lo que puede haber después. Me gustaría ir al Tíbet y hacer un retiro, aunque por ahora, no lo considero un propósito vital.

¿Qué ha cambiado en ti desde los 14 años?

Creo que, en realidad, no he cambiado tanto. Ha sido un proceso de aprendizaje. He ido creciendo a medida que me han pasado cosas buenas y malas. Sí que soy una persona mucho más tolerante, pero siempre he sido la oveja negra: la persona a la que le pasaron cosas complicadas, la que fue apartada o señalada. Al final acabé siendo la oveja negra y el referente de muchas otras ovejas negras, por eso, soy Oveya Nejra en redes sociales.

¿Qué valoras especialmente ahora?

La tranquilidad. La paz, la bondad de la gente y el respeto. Siempre me han afectado mucho las injusticias, que se odie o se señale a las personas y las generalizaciones. Valoro mucho vivir en un entorno respetuoso, libre y abierto.

¿De qué te sientes especialmente orgulloso?

De ser una persona muy perseverante y de que todo lo que me propongo lo consigo.

¿Qué significa para ti estar bien?

Para mí estar bien es la tranquilidad. Puedo tener un mal momento, pero si tengo tranquilidad y mi entorno está tranquilo, para mí eso es estar bien.

¿Qué haces ahora para cuidarte?

Intento estar tranquilo. Quiero volver a hacer deporte y comer más sano, pero sobre todo intento pasar tiempo de calidad con la gente que quiero. Si estoy agobiado, puedo irme a tomar algo con una amiga, pasear con mi perra por la playa o por el monte, o tumbarme en el sofá a ver una película con mis gatos y mi perro. Esos momentos de tranquilidad me ayudan.

¿Qué cosas ya no negocias contigo mismo?

Los límites que pongo a la gente. Me cuesta porque soy una persona muy empática y siempre intento entender por qué alguien ha hecho o dicho algo. Pero he aprendido que también tengo que poner límites. Muchas veces la gente se aprovecha de que eres bueno y te acaba pasando por encima.

¿Qué señales te indican que necesitas parar?

Cuando me noto muy ansioso, sobre todo cuando me bloqueo. Soy una persona que normalmente resuelve las cosas, así que cuando me quedo bloqueado con algo y noto que algo me afecta demasiado, me pregunto por qué me está sentando tan mal. Esa es una señal para mí.

¿Cómo te hablas a ti mismo cuando tienes un mal día?

Me cuesta. Últimamente intento hablar más con otras personas para que me ayuden a recuperar el equilibrio, a hacerme de tierra. Me cuesta decirme a mí mismo que todo va a pasar, así que cada vez recurro más a las personas que tengo alrededor.

Si pudieras hablar ahora con aquel Ángel de 14 años, ¿qué le dirías?

Le diría que van a pasar muchas cosas terribles, que se va a sentir bombardeado y metido en una nube negra y que creerá que no va a tener fin. Pero que va a salir. Que es una persona inteligente y con muchísima fuerza dentro, aunque ahora no sepa verla. Que habrá personas que le van a ayudar, que le van a querer y que le van a acompañar. Que no está solo y que de todo se sale.

¿Alguna vez le escribiste una carta a ese niño?

Sí, una vez, en terapia.

Cuando das charlas sobre bullying, ¿qué ocurre contigo al volver a contar aquella historia?

Cada vez que doy una de esas charlas siento que estoy reabriendo una herida muy grave, así que necesito ir más a terapia en esas épocas. Muchas veces veo cómo los niños empatizan conmigo y se ponen a llorar. Siempre les digo que, al fondo de la sala, en la última silla, está aquel niño de 14 años al que le estoy contando la historia otra vez. La persona que necesitaba aquella charla no llegó a tiempo, pero ahora se la puedo dar a él y a otros.

¿Qué te habría gustado que alguien te dijera entonces?

Lo que le digo yo a los niños en las charlas. Que ayudara a los demás, que no me sintiera solo, que todo pasa y que, aunque haya momentos difíciles, hay que esperar a que ese tiempo pase haciendo algo. No se trata de quedarse esperando sin hacer nada, sino de actuar mientras pasa.

¿Qué le dirías a alguien que acaba de perder a su madre, a su padre o a una persona importante?

Que intente recuperar todo lo que esa persona le enseñó para nutrirse de ello y utilizarlo para salir de ahí. Yo siempre he pensado que mi madre se fue físicamente, pero que su alma, su energía y sus valores se quedaron dentro de mí y también repartidos entre las personas que más quería. Creo que tenemos que coger todo lo bueno que nos aportó esa persona y proyectarlo hacia los demás. Hablar de ella, transmitir sus valores y hacer que siga viva de alguna manera a través de nosotros.

¿Crees que hoy valoramos realmente a las personas que tenemos alrededor?

Creo que no, hasta que la vida nos da un susto o nos paraliza. La sociedad vive demasiado sobreestimulada por las redes sociales y por la sobreinformación. Vivimos mucho en nuestra propia burbuja, en el momento, y muchas veces no valoramos suficientemente las amistades, las palabras o a las personas que tenemos alrededor. Hay mucho individualismo y egoísmo.

¿Y qué crees que podemos hacer para cambiarlo?

Creo que, por muchas veces que le digas a alguien que tiene que valorar lo que tiene, no lo hará hasta que se dé cuenta por sí mismo. Es como una persona que está en una relación tóxica: puedes decirle muchas veces que se aleje, pero hasta que ella misma no lo entiende, no lo hará. Muchas veces no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Creo que esa es una realidad, aunque también creo que podemos darnos cuenta antes.