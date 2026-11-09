La Bienal de Arte de Pontevedra regresará en 2027 con una sede en Vigo y nuevas propuestas artísticas

La Bienal de Arte de Pontevedra celebrará su XXXIII edición del 30 de abril al 26 de septiembre de 2027, con una programación que, por primera vez tras su recuperación, contará también con una sede en Vigo.

La cita llevará por título 'La llama azul de las soldaduras' y abordará la relación entre el territorio, la identidad y la transformación del paisaje.

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, y el vicepresidente provincial, Rafa Domínguez, presentaron este lunes la imagen institucional de la nueva edición en el Pazo Provincial, acompañados por la directora del Museo de Pontevedra, Ángeles Tilve, y el equipo artístico de la muestra.

La Bienal, recuperada en 2025 después de 15 años de ausencia, busca consolidarse como una cita de referencia internacional para el arte contemporáneo. En esta ocasión, la propuesta explorará, a través de artistas de diferentes disciplinas y procedencias, cuestiones como el turismo, la explotación de los recursos naturales y la identidad cultural, tomando Galicia como punto de partida.

Nuevos espacios expositivos

Una de las principales novedades será la ampliación de las sedes de la Bienal, que volverá a ocupar instalaciones del Museo de Pontevedra y se extenderá a la Facultad de Bellas Artes y a un espacio todavía por concretar en Vigo.

El vicepresidente provincial, Rafa Domínguez, destacó la voluntad de dar continuidad al proyecto iniciado con 'Volver ser humanos', lema de la edición de 2025, y reforzado con la programación de 'Artes Vivas' prevista para 2026.

"La Bienal forma parte de la vida cultural de Pontevedra y aquí seguirá", aseguró.

Por su parte, Luis López defendió la capacidad de la muestra para conectar cultura, turismo y economía, con el objetivo de que "la llama azul de esta Bienal suelde arte, cultura, Museo, vanguardia, turismo, economía y la marca de ciudad en una misma cosa: la ciudad de Pontevedra".

La nueva edición estará comisariada por Ángel Calvo y Juan Canela, curador jefe del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá, y aspira a reforzar la proyección internacional de la provincia a través de la creación artística.