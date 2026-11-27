La Universidade de Vigo y la Xunta de Galicia han firmado este viernes un convenio de colaboración en el que se comprometen a invertir 4.347.000 euros en mejorar infraestructuras en los tres campus. El acuerdo permitirá culminar inversiones en marcha, mejorar la eficiencia energética de las instalaciones universitarias y destinar 600.000 euros a la preparación de actuaciones en Vigo y Pontevedra.

El convenio ha sido firmado este viernes por la rectora de la Universidade de Vigo, Carmen García Mateo, y el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidade y Formación Profesional, Román Rodríguez, en la sede de Vicereitoría en Pontevedra. De los 4,3 millones comprometidos, 3.105.000 euros serán financiados por la Xunta y los 1.242.000 restantes por la institución académica.

El acuerdo, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028, permitirá avanzar en la planificación de un nuevo espacio para Bellas y Diseño, al que destinarán 240.000 euros. Se trata del primer paso para dotar a la comunidad educativa de Pontevedra de un edificio que pueda albergar "los espacios docentes e investigadores que se necesitan para reforzar y convertir en una realidad importante el Campus CREA".

También contemplan destinar 45.000 euros a los trabajos de actualización del proyecto de ampliación de la Facultad de Ciencias de Educación y Deporte. "Tenemos ambición de Pontevedra. Queremos que el campus siga creciendo y que cuente con las infraestructuras que necesita para desarrollar su actividad docente e investigadora", ha afirmado García Mateo.

Campus de Vigo

En el Campus de Vigo, se destinarán 315.000 euros a la preparación del concurso de proyectos para la reforma y reestructuración de la Escuela de Ingeniería Industrial. La intervención prevista contempla la reestructuración de las instalaciones y la construcción por fases de tres nuevos módulos para adecuar los espacios a las necesidades de la escuela y mejorar las condiciones de seguridad, accesibilidad y eficiencia energética.

Asimismo, el convenio destina 1.202.539 euros a la instalación de un sistema de calefacción geotérmica de 1,36 megavatios en la Facultad de Filología y Traducción, que sustituirá el actual sistema de calderas de gas natural. Promovida con la colaboración del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), esta actuación contribuirá a la reducción de las emisiones de CO₂ y al ahorro energético de la Universidad.

Edificio de Aeroespacial

En el Campus de Ourense, el convenio destina 2.544.461 euros al edificio de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, de los que 1.405.861 corresponden a la finalización de las obras y 1.138.600 a su equipamiento. La UVigo trabaja con el objetivo de acabar las obras a finales del primer semestre de 2027 y completar posteriormente la dotación del mobiliario y la tramitación de las licencias necesarias para su entrada en funcionamiento.

Este nuevo edificio tendrá una superficie de casi 6.400 metros cuadrados y estará dotado de 18 laboratorios destinados a la docencia e investigación, ocho aulas, despachos y zona de dirección. El proyecto incluye también seis seminarios y una nave taller para albergar las líneas de investigación que requieran de laboratorios especiales y bancos de prueba donde poder disponer de maquinaria que necesite grandes superficies, entre otros espacios.