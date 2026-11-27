La UVigo aprueba una oferta de empleo público de 130 plazas y proyecta nueve nuevas titulaciones

El Consejo de Gobierno de la Universidade de Vigo (UVigo) aprobó este jueves su oferta de empleo público (OPE) correspondiente a 2026, que contempla un total de 130 plazas destinadas a personal docente e investigador y de administración y servicios.

Según recoge el diario de la institución académica (DUVI), la universidad ha dado luz verde a su mayor oferta de empleo público de personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS) de los últimos cinco años, fruto de la negociación y el acuerdo unánime con la junta de personal.

En concreto, se ofertarán 43 plazas, de las cuales 24 serán de acceso libre, 12 de promoción interna y otras siete de acceso libre derivadas de sentencias judiciales.

En cuanto al personal docente e investigador, la oferta asciende a 87 plazas: 44 de profesor permanente laboral, 30 de profesor titular de universidad y 13 destinadas a la incorporación de investigadores con certificado R3 o que hayan superado la evaluación I3.

La gerenta de la UVigo, Ana Comesaña, avanzó que la intención de la institución es convocar conjuntamente las plazas de PTGAS correspondientes a las ofertas de 2025, 2026 y 2027.

Nuevas titulaciones

En el ámbito académico, el Consejo de Gobierno también aprobó las declaraciones de interés de cinco nuevos grados y cuatro másteres, con los que aspira a ampliar su oferta formativa.

Entre los grados figuran Diseño y Arte para Videojuegos; Producción de Música y Sonido para la Industria del Entretenimiento; Psicología; Gestión Deportiva; y Marketing, Comunicación y Estrategias Digitales, este último coordinado por la Universidad Técnica de Oporto.

Asimismo, la institución proyecta cuatro nuevos másteres: Género Digital; Humanidades y Tecnología Interconectadas; Seguridad Global: Océanos y Espacios Estratégicos; e Ingeniería Forestal.

La aprobación de las declaraciones de interés supone un paso hacia la incorporación de estas titulaciones, aunque no implica todavía su implantación definitiva.