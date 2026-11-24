La Xunta destina 3,1 millones de euros a la mejora de las infraestructuras de la UVigo

El Consello de la Xunta ha aprobado este lunes la firma de un convenio con la Universidad de Vigo (UVigo) por valor de 3,1 millones de euros para acometer diferentes actuaciones de mejora de las infraestructuras de sus tres campus.

El acuerdo, el último enmarcado en el Plan de Infraestructuras Universitarias, permitirá completar la cofinanciación de la construcción del nuevo edificio de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, en el campus de Ourense, así como impulsar actuaciones de mejora de la eficiencia energética y la redacción de nuevos proyectos.

El futuro edificio, conocido como el "Camaleón", contará con una superficie de cerca de 6.400 metros cuadrados y albergará 18 laboratorios destinados a la docencia y la investigación, ocho aulas, seis seminarios, despachos y una zona de dirección.

Asimismo, las instalaciones dispondrán de una nave-taller destinada a aquellas líneas de investigación que precisen de laboratorios especiales, bancos de pruebas y maquinaria que requiera grandes superficies.