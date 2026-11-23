La Universidade de Vigo (UVigo) ha presentado este lunes su VI Informe do Observatorio de Machismo Dixital 'Stop Machitroles', impulsado por la Cátedra de Feminismos 4.0 Depo-UVigo. El documento confirma que la violencia machista tiene más presencia en los medios de comunicación y alerta de que la Inteligencia Artificial (IA) acelera nuevas formas de agresión.

Estas son algunas de las principales conclusiones del estudio presentado en el edificio Redeiras por la rectora de la institución viguesa, Carmen García Mateo, y la coordinadora de Estratexia de la Deputación de Pontevedra, Sandra Bastos. La encargada de detallar los resultados ha sido la técnica de Igualdade de la UVigo, Mar Fernández, junto al periodista Aarón López.

El informe identificó más de 1.500 publicaciones relacionadas con el fenómeno de las violencias machistas facilitadas por la tecnología (VMFT) en la prensa gallega y estatal, es decir, el doble que en el informe anterior. Los investigadores detectaron una mayor presencia pública de este fenómeno, recalcando que es un problema "de desigualdade de xénero estrutural que se traslada á contorna dixital", no de la propia tecnología.

Además, según Fernández, las VMFT tienen la capacidad de extender "as dinámicas de control, vixilancia e intimidación máis aló dos límites físicos, a través de aplicacións de mensaxería, domótica, conectividade ou xeolocalización". Así, se diluye la frontera entre lo público y lo privado, y dificulta la existencia de espacios seguros para las mujeres.

De las 1.543 publicaciones analizadas, 889 se centraban en la descripción de violencias concretas y 654 abordaban acciones orientadas a la prevención, sensibilización, regulación o respuesta institucional. Estos datos, según Fernández, "evidencian que a cobertura mediática continúa priorizando a narración dos feitos violentos fronte á difusión de iniciativas para a súa prevención e erradicación".

Ciberacoso, la más frecuente

Sobre las formas de violencia con mayor presencia, destaca el ciberacoso, con 398 referencias, seguido de la difusión no consentida de imágenes íntimas, con 293, y la manipulación de contenidos mediante IA, con 191. Las redes sociales, los dispositivos digitales y las aplicaciones de mensajería aparecen como los principales entornos empleados para desarrollar estas violencias.

El análisis confirma también que las mujeres continúan siendo las principales víctimas representadas en la cobertura mediática. Al mismo tiempo, se observa una menor visibilización de quien perpetra estas violencias, lo que contribuye a desplazar el foco informativo hacia las víctimas y no hacia los mecanismos y actores que producen la agresión.

Otro de los principales hallazgos del informe es que solo el 22,1% de las publicaciones incorpora algún elemento asociado a la perspectiva de género, ya sea mediante la contextualización de las desigualdades estructurales, la identificación explícita del machismo como causa de la violencia o la difusión de recursos de apoyo a las víctimas. Aunque existen diferencias entre medios, estos elementos continúan siendo minoritarios en el conjunto de la cobertura analizada.