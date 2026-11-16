Pablo Romero en el centro de la imagen con el galardón acompañado por ganadoras y ganadores de otras ediciones. DUVI

Un investigador de la UVigo recibe el premio más importante del mundo en traducción audiovisual

El investigador y profesor de la Universidad de Vigo Pablo Romero Fresco ha sido reconocido con el Jan Ivarsson Award, considerado el premio más importante del mundo en el ámbito de la traducción audiovisual y la accesibilidad.

El galardón, que se concede cada dos años, le fue entregado durante el congreso Languages and the Media, celebrado recientemente en Londres.

La distinción, otorgada por los más de 500 miembros de la European Association for Studies in Screen Translation (ESIST), reconoce su trayectoria investigadora y sus aportaciones para mejorar el acceso de las personas con discapacidad al cine y a los contenidos audiovisuales.

"No lo esperaba porque los anteriores premiados son personas que están al final de su carrera y, en algunos casos, ya jubiladas", explica Romero, quien, a sus 45 años, bromea con que "con suerte, todavía me quedan 20 años de investigación".

Pionero en el cine accesible

Entre sus principales contribuciones destacan el desarrollo de nuevos sistemas de subtitulado en directo, la creación de métodos para evaluar su calidad y su trabajo pionero en el concepto de cine accesible, que propone integrar la accesibilidad desde el inicio de la producción cinematográfica.

El investigador, perteneciente al instituto iLingua de la UVigo, destaca especialmente que el premio reconoce el impacto social de su trabajo. "Lo que hice de cine accesible sentó las bases para avanzar en este campo y que otras personas pudiesen continuar", señala.

Actualmente, Romero colabora con la Academia de Cine en la formación de profesionales con discapacidad para favorecer su incorporación a la industria audiovisual y su participación en la toma de decisiones.

Además, trabaja en el desarrollo de un software basado en inteligencia artificial para evaluar la calidad del subtitulado en directo con traducción, que sería el primero de estas características en el mundo y cuya presentación está prevista para junio de 2027.

"Mi obsesión está centrada en conseguir que haya más personas con discapacidad que tomen decisiones en nuestro campo", concluye el investigador.