La UVigo celebra el Día de la Ciencia en Galego con citas rápidas científicas y monólogos humorísticos

La Universidade de Vigo se suma a la celebración del Día de la Ciencia en Galego con una programación especial durante el mes de noviembre

La Universidade de Vigo se llena de actividades para reivindicar el uso de la lengua gallega en el ámbito científico con motivo del Día de la Ciencia en Galego. La programación de este año incluye el estreno de Seducindo con ciencias, el lanzamiento de la segunda edición del concurso de monólogos Gargallada científica y la publicación de una nueva selección de términos científicos, dedicada en esta ocasión a las matemáticas, la astronomía y la botánica.

Seducindo con ciencias es un programa de citas rápidas con personal investigador de la UVigo que tendrá lugar el 26 de noviembre en Vigo. Por la mañana se celebrará en el campus, dirigido a la comunidad universitaria, mientras que por la tarde se trasladará al edificio Redeiras, donde estará abierto a toda la ciudadanía.

"La dinámica será individual y consistirá en presentar proyectos científicos mediante encuentros de tres minutos, en los que cada persona investigadora tendrá el reto de seducir y hacer 'match' con la persona que tenga enfrente", explican desde la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) de la UVigo, el servicio encargado de organizar las actividades.

Al finalizar las citas, los asistentes podrán elegir el proyecto que más les haya seducido, el match científico, y al investigador que mejor haya conseguido captar su interés a través de la comunicación, el match divulgativo. De esta forma, la iniciativa pretende poner en valor tanto la relevancia de los proyectos como la capacidad del personal investigador para explicarlos en gallego de manera atractiva y cercana.

La sesión de mañana se desarrollará entre las 11:00 y las 12:30 horas en el espacio Incuvi, en la plaza Miralles. Por la tarde, la actividad tendrá lugar entre las 17:00 y las 18:30 horas en la tercera planta del edificio Redeiras y estará abierta a cualquier persona mayor de 12 años.

El único requisito para participar es inscribirse a través del formulario habilitado en la plataforma Eventbrite.

Entre los cerca de 20 investigadores participantes habrá proyectos relacionados con la sociología, la biotecnología, la traducción para el doblaje, la fisiología vegetal, la ciberseguridad y la arqueología prehistórica, entre otros ámbitos. "También habrá sorpresas, como la posibilidad de participar en una cita a ciegas con una persona investigadora", avanzan desde la UCC+i.

La iniciativa busca acercar los proyectos de investigación de la Universidade de Vigo tanto a la ciudadanía como a la comunidad universitaria, promover la divulgación científica en gallego y poner en valor la investigación que se desarrolla en esta lengua. Asimismo, pretende crear un espacio de encuentro interdisciplinar que favorezca la cooperación entre grupos de investigación y fomente las habilidades comunicativas de los investigadores.

Concurso de monólogos

La jornada también integra la segunda edición de Gargallada científica, el certamen de monólogos que invita al personal investigador a recurrir a "la retranca, la sorna y la ironía" para explicar su trabajo en gallego, abrirá el plazo de inscripción este miércoles a las 12:00 horas. Los participantes deberán presentar un vídeo original e inédito de un máximo de tres minutos. El plazo finalizará el próximo 3 de diciembre a la misma hora.

Las piezas audiovisuales deberán abordar un tema científico o tecnológico desde una perspectiva divulgativa, utilizando un lenguaje sencillo y una estructura atractiva para el público no especializado. Los vídeos tendrán que presentarse en formato MP4 y grabarse en horizontal, sin edición, efectos especiales ni diapositivas. Tampoco se admitirán trabajos realizados por profesionales.

Según establecen las bases, los participantes deberán enviar el vídeo o un enlace para descargarlo a la dirección de correo electrónico ucc@uvigo.gal, indicando en el asunto 'Gargallada científica' e incluyendo en el cuerpo del mensaje sus datos de identificación y contacto. Los monólogos que cumplan los requisitos se publicarán en el canal de YouTube de la UCC+i.

El concurso contará con un único premio, consistente en un kit audiovisual valorado en 500 euros. El jurado tendrá en cuenta el contenido divulgativo, la creatividad, el humor y la calidad técnica de las piezas. El fallo se dará a conocer el 4 de diciembre.

Escolma de termos científicos

La programación por el Día de la Ciencia en Galego se completa con la tercera entrega de la Escolma de termos científicos, un miniglosario cuyo objetivo es recopilar y conservar términos de distintas áreas del conocimiento vinculados al territorio gallego. La publicación estará disponible próximamente e incluirá una selección de conceptos de tres disciplinas: matemáticas, astronomía y botánica.

En el apartado de matemáticas participarán Marcos Loureiro García, profesor del área de Didáctica de la Matemática; Sandro Caeiro Oliveira, del área de Matemática Aplicada; y Eliezer Rajoy Sanromán, profesor y coordinador del Equipo de Dinamización de la Lengua Gallega de la Escuela Oficial de Idiomas de Vigo.

La sección dedicada a la astronomía estará a cargo de la catedrática Ana María Ulla Miguel y de Cintia Cabada Malvar, investigadora predoctoral. Por último, en el ámbito de la botánica, los autores serán Nerea Cazás Fraga, investigadora predoctoral del Centro de Investigación Mariña, y Celestino Quintela Sabarís, investigador posdoctoral del área de Botánica.

Con el apoyo de la FECYT y la participación de personal investigador predoctoral FSE+

Estas actividades forman parte del plan anual de divulgación de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) de la Universidade de Vigo, denominado Ciencia de ida e volta, que cuenta con la financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

En ellas también participan investigadores en fase predoctoral contratados en el marco del Programa de ayudas a la etapa predoctoral de la Xunta de Galicia, de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa FSE+ Galicia 2021-2027.