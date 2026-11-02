La limpieza de los colegios públicos de Pontevedra, llamados a la huelga: así serán los servicios mínimos

El servicio de limpieza de los colegios públicos del Concello de Pontevedra está llamado a la huelga indefinida a partir de este martes. Por ello, la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional ha publicado este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) los servicios mínimos del paro convocado por la CIG en la empresa Serveo Servicios.

Según informa Europa Press, tendrán la consideración de servicios mínimos la limpieza en días alternos de los baños y aseos, así como la retirada de residuos orgánicos, y la limpieza en días alternos de los comedores (si esta actividad la realiza el personal afectado por la huelga).

En esos días alternos, una vez por semana, se deberá proceder al barrido y fregado de las aulas y del mobiliario (mesas y sillas), así como a la limpieza de las zonas comunes.

Estas tareas serán realizadas, según la orden de la Consellería, por el 30% del personal asignado a cada centro (mínimo, una persona) durante el tiempo mínimo imprescindible para ello, y "sin que en ningún caso conlleve una jornada superior a la habitual diaria".

Serveo Servicios es la empresa contratada por el Concello de Pontevedra para prestar el servicio de limpieza en los centros de educación infantil y primaria (CEIP), en los centros de educación primaria (CEP) y en las escuelas de educación infantil (EEI) en el término municipal de Pontevedra.