La rectora de la UVigo destaca el rol de la universidad como "ascensor" social de menores tutelados

La Universidade de Vigo (UVigo) ha presentado este miércoles su programa piloto de inclusión académica para personas procedentes del sistema de protección de menores de la Xunta. Durante el acto, su rectora, Carmen García Mateo, ha defendido el papel de las universidades públicas como "ascensores sociales".

Como informa Europa Press, la iniciativa es fruto de un convenio de colaboración entre la institución y la Consellería de Política Social e Igualdade. El profesor responsable del programa, Deibe Fernández, ha explicado que el programa ya acompaña a cinco personas y responde al objetivo de configurar apoyo "más allá de los 18 años":

"Cuando el alumnado del programa llega a la universidad se abre un proceso de emancipación y un mundo de incertezas e inseguridades que necesita medidas de apoyo. El proceso de transición es fundamental", ha señalado Fernández, y ha defendido, además, la necesidad de "sensibilizar y formar" a aquellos profesionales que acompañan a los estudiantes.

Líneas de actuación

También la directora de la Unidad de Diversidad de la UVigo, Raquel Rey, ha destacado la importancia de valorar "las diferentes experiencias, conocimientos y trayectorias vitales" de cada persona, puesto que esto "contribuye a construir una institución más abierta, plural y comprometida con su realidad".

"La inclusión no es una meta que se alcanza de una vez y para siempre, es un compromiso que requiere colaboración, recursos y voluntad institucional", ha añadido, así como ha subrayado que "al cumplir los 18 años, muchas personas se enfrentan a una transición especialmente complicada".

"Algunas de ellas, a veces, deben asumir responsabilidades vinculadas a la vivienda, el empleo o la autonomía personal. Así, algunas con capacidad, motivación y gran potencial ven dificultades para el acceso o continuidad en sus estudios universitarios, ahí es donde este programa quiere actuar", ha incidido.

Por ello, ha detallado que el programa se enmarca en cuatro líneas de actuación basadas en el acompañamiento individualizado, el apoyo a becas y estudio, la formación y coordinación de las personas implicadas en el propio sistema de protección y la ampliación del impacto del programa "más allá" de los participantes.