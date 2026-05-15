La UVigo elige este viernes a la primera rectora de su historia: miles de papeletas listas para votar

Día histórico para el mundo académico olívico. La Universidade de Vigo (UVigo) elige este viernes a la primera rectora de su historia. Estudiantes, docentes y personal universitario están llamados a las nuevas urnas para votar por las papeletas de Carmen García Mateo y Belén Rubio.

Las urnas se han abierto a las 10:00 horas. Se trata de la segunda vuelta a las elecciones a la Rectoría, ya que ninguno de los tres candidatos alcanzaron el 50% de apoyo de la comunidad académica de la UVigo. El candidato con menor porcentaje de votos, Jacobo Porteiro, quedó fuera de la carrera.

Con dos candidatas a elegir —la catedrática de Estratigrafía, Belén Rubio, y la catedrática de Ingeniería y de Telecomunicación, Carmen García Mateo—, 21.179 miembros de la comunidad universitaria vuelven a estar convocados en algunas de las 47 urnas, localizadas en las 27 mesas distribuidas entre los campus de Vigo, Ourense y Pontevedra.

Podrán ejercer su derecho a voto hasta las 18:00 horas. El voto es ponderado, aplicando los mismos porcentajes de la representación de los sectores en el Claustro. Los resultados se conocerán a tiempo real a través de un enlace público.

Sea cual sea el resultado, García Mateo y Rubio harán historia, al convertirse en la primera rectora de la institución viguesa en la historia. Sucederán a Manuel Reigosa, rector que se ha encargado de llevar a buen puerto el acuerdo de descentralización del grado de Medicina, y liderarán la UVigo durante un único mandato de seis años.

Como informan fuentes universitarias, Carmen García Mateo ha ejercido su derecho a voto a las 11:00 horas en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación. Fue la candidata más votada en la primera vuelta de las elecciones, con un porcentaje de votos del 40,29%.

Por su parte, Belén Rubio ha votado a las 10:30 horas en la Facultad de Ciencias del Mar. En la primera vuelta sumó 1.490 sufragios, un resultado que, hechas las ponderaciones, dejó un porcentaje total de votos del 33,91%. Es la candidata de H2040, mismo grupo al que pertenece Reigosa.