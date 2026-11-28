Descubren cuatro especies de hongos inéditas en Galicia, una de ellas también en España. Xunta de Galicia

Descubren cuatro especies de hongos inéditas en Galicia, una de ellas también en España

El Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia continúa revelando su riqueza natural.

Un nuevo estudio, realizado por el investigador Jaime Blanco, ha permitido identificar cuatro especies de hongos inéditas en Galicia, una de ellas registrada por primera vez en España.

La investigación amplía el conocimiento de la biodiversidad micológica del espacio protegido con el registro de 108 taxones en Cíes, 13 en Sálvora y 69 en Ons.

Con las aportaciones de estudios anteriores, el catálogo actualizado alcanza los 257 taxones en Cíes y los 63 en Sálvora.

Hallazgos en Cíes y Sálvora

Entre los principales descubrimientos figuran tres especies que hasta ahora no habían sido localizadas en Galicia: Agaricus argyropotamicus y Coprinus xerophilus, en Sálvora, y Melanoleuca luteolosperma, en la isla de Faro, perteneciente al archipiélago de Cíes.

En Ons, por su parte, destaca la presencia de ejemplares de Bonomyces afrosinopicus, localizados en diferentes puntos de la isla en 2006 y que constituyen el primer registro de esta especie en España, según la Xunta.

Hongos únicos en el mundo

Entre 2017 y 2025 se realizaron diferentes prospecciones micológicas en los hábitats terrestres de Cíes y Sálvora, que permitieron identificar 116 grupos de hongos.

Hasta el momento, se han descrito cuatro taxones exclusivos de este espacio protegido que han sido propuestos como nuevos para la ciencia, con análisis moleculares para confirmar su identidad.

La Xunta destaca la importancia de estos hallazgos, que ponen de manifiesto el valor del parque nacional como refugio de un patrimonio biológico singular que no ha sido localizado en ningún otro lugar del mundo.