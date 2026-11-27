AFAGA premia a la UVigo por su labor investigadora contra el alzhéimer y su compromiso contra el edadismo

La Universidade de Vigo (UVigo) vuelve a situarse como una institución de referencia en la investigación contra el alzhéimer. La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras demencias de Galicia (AFAGA) ha concedido su II Premio AFAGA a la entidad educativa por su labor investigadora contra esta enfermedad, así como por su compromiso en la lucha contra el edadismo.

El galardón será entregado este sábado a la rectora de la UVigo, Carmen García Mateo, en el marco de las XXIII Jornadas Internacionales sobre el Alzheimer, que se celebran mañana, a partir de las 9:00 horas, en el Auditorio de Afundación de Vigo, bajo el lema “Edadismo e Inclusión Social”. La entrega tendrá lugar a las 11:00 horas, durante una pausa en las intervenciones.

Con este galardón, AFAGA reconoce el compromiso y la labor de la institución académica viguesa y su ecosistema como partner estratégico en distintos proyectos de investigación e innovación tecnológica, diseñados para abordar nuevas respuestas en la lucha contra el Alzheimer y otras demencias.

Entre otros, AFAGA ha colaborado con atlanTTic, el Centro de Investigación en Tecnologías de Telecomunicación de la Universidade de Vigo, en el testeo y desarrollo del agente conversacional “Frida”, el asistente de voz “Celia” para personas mayores, el proyecto de realidad virtual inmersiva “Revicog 3.0”, o el videojuego basado en IA para el cribaje del deterioro cognitivo “The Mind Guardian”, cuyo lanzamiento se llevó a cabo gracias a la colaboración entre Samsung España y otros partners.

En consonancia con el lema de la vigésimo tercera edición de las Jornadas Internacionales sobre el Alzheimer, que se celebran mañana, AFAGA premia además el apoyo de la Universidade de Vigo en la lucha contra el estigma del edadismo en el conjunto de la sociedad gallega, una de las más longevas del mundo. La institución ha sido una pieza clave en la creación en 2022 de la Cátedra de Edadismo Afaga-Atendo, la primera cátedra sobre esta temática que existe en España.

La Cátedra de Edadismo Afaga-Atendo de la UVigo ha trabajado en estrecha colaboración con la Xunta de Galicia en la primera Estrategia Gallega contra el Edadismo 2025-2031. Este informe incluye medidas para cambiar la percepción negativa del envejecimiento, asegurar la equidad en los servicios y promover las relaciones entre distintas generaciones, con el objetivo de eliminar la discriminación por edad.

“Para AFAGA es un orgullo contar entre nuestros partners con una institución académica de prestigio como la Universidade de Vigo, a quien queremos reconocer con este II Premio AFAGA, tanto su labor de investigación en el abordaje de las demencias con nuevas respuestas y soluciones tecnológicas, como su apoyo incondicional en la sensibilización y traslado de conocimiento a la sociedad en los ámbitos del envejecimiento y su desestigmatización”, ha señalado AFAGA.

Por su parte, García Mateo ha reafirmado la voluntad de seguir estrechando la colaboración entre ambas entidades: “Por su singularidad demográfica y su potencial científico, Galicia reúne las condiciones para seguir reforzando su posición de referente en la investigación sobre el envejecimiento (...). Lo conseguido hasta ahora junto a AFAGA nos anima a ser todavía más ambiciosos”.

Jornadas sobre el alzhéimer

Las XXIII Jornadas Internacionales sobre el Alzhéimer se celebran este sábado, 28 de noviembre, de 9:00 horas a 14:15 horas, en el Auditorio de Afundación en Vigo. Expertos nacionales e internacionales, profesionales, académicos y personalidades de distintas instituciones del ecosistema sociosanitario de Galicia y su área de influencia reflexionarán y debatirán el edadismo y la inclusión social.

La neuróloga con dedicación clínica a la patología cerebrovascular, doctora en Biomedicina y experta afiliada de la entidad suiza Women’s Brain Foundation, Irene Escudero Martínez, será la ponente que abrirá las jornadas a las 9:15 horas con su presentación: “Salud cerebral femenina, lo que el edadismo nos impide ver y prevenir”.

A las 10:00 horas, se abrirá un espacio sobre la prevención del deterioro cognitivo como reto social, con las ponencias de la neuróloga y especialista en neurofisiología clínica del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI), Iria Lagoa Labrador, y la odontóloga especializada en periodoncia, Adriana Sanz, para abordar la vinculación de las demencias con el sueño, el envejecimiento y la higiene bucodental.

En torno a las 11:00 horas, se hará entrega del II Premio AFAGA Alzheimer a la UVigo. Tras la entrega del galardón, está previsto un panel centrado en casos de éxito y experiencias inclusivas dentro de la comunidad. La ronda de intervenciones concluirá con una ponencia sobre cómo aprender de las demencias más allá del Alzheimer, mediante la experiencia con la exposición de cinco casos clínicos reales y vídeos testimoniales.