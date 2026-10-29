Gradiant presenta en Vigo una herramienta de IA para mejorar el tratamiento de heridas crónicas

El centro tecnológico vigués Gradiant celebrará el próximo 10 de noviembre en Vigo el evento de cierre del proyecto europeo ICAREWOUNDS, una iniciativa que lidera y en la que participa el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS).

El encuentro reunirá a representantes del sector sanitario y tecnológico europeo para presentar los avances en el uso de la inteligencia artificial (IA) en el tratamiento de heridas crónicas.

El proyecto ha desarrollado una plataforma digital que permite realizar un seguimiento continuo de los pacientes y analizar la evolución de sus heridas. Gracias a la inteligencia artificial, las herramientas pueden identificar los diferentes tejidos presentes en las lesiones y sugerir tratamientos personalizados basados en guías clínicas internacionales.

Además, la plataforma facilita la gestión de citas y permite a los profesionales sanitarios ofrecer recomendaciones sobre higiene, nutrición y otros cuidados, más allá del tratamiento de la propia herida.

"Las herramientas basadas en inteligencia artificial de ICAREWOUNDS permiten clasificar los tejidos presentes en cada herida y sugieren opciones de tratamiento personalizados", explica Shaila Calvo, responsable de eHealth & Biotech en Gradiant.

IA para tratar heridas

Uno de los principales objetivos de la iniciativa es mejorar la atención de los pacientes, reducir las diferencias en el tratamiento de estas lesiones y optimizar los recursos sanitarios.

En su desarrollo ha sido fundamental la colaboración entre investigadores, profesionales sanitarios y empresas. Según José Manuel Rosendo, investigador principal del proyecto en el IISGS y enfermero del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHOP), esta cooperación ha permitido adaptar la herramienta a las necesidades reales de los usuarios y mejorar su aceptación.

Durante la jornada del 10 de noviembre, los socios europeos de ICAREWOUNDS compartirán los resultados del proyecto y debatirán sobre los retos de incorporar la inteligencia artificial a la práctica clínica, especialmente en materia de seguridad, regulación y aplicación de estas tecnologías en los sistemas sanitarios.