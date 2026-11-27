La periodista y vicepresidenta segunda de la AICE, Elena S. Sánchez, y la actriz gallega María Castro desvelan los nominados de los Premios Feroz 2027. BEATRIZ CÍSCAR / EUROPA PRESS

'La bola negra', de Los Javis, lidera las nominaciones de los Premios Feroz 2027 de Pontevedra

Pontevedra volverá a convertirse en el epicentro del cine y la televisión española el próximo 23 de enero con la celebración de los Premios Feroz 2027. El Pazo da Cultura acogerá por tercer año consecutivo la gala organizada por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE).

La actriz Cristina Castaño y la periodista Elena S. Sánchez han sido las encargadas de anunciar las nominaciones este viernes en un acto celebrado en el Concello de Pontevedra, que ha contado con la presencia del alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores.

La bola negra, dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, encabeza las nominaciones con diez candidaturas, seguida de El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, con siete, y Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, y Yo no moriré de amor, de Marta Matute, ambas con cinco.

Los Javis, favoritos

La película de Los Javis aspira a convertirse en la mejor película dramática y acumula seis candidaturas interpretativas, repartidas entre Carlos González, Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Milo Quifes, Penélope Cruz y Lola Dueñas.

Con diez nominaciones, la producción se sitúa en el histórico de los Feroz únicamente por detrás de La Mesías, también firmada por Javier Calvo y Javier Ambrossi, que alcanzó las once candidaturas.

Entre los intérpretes nominados en las distintas categorías cinematográficas figuran también Javier Bardem, Eduard Fernández, Alberto San Juan, Victoria Luengo, Javier Cámara, Raúl Arévalo y Aitana Sánchez-Gijón.

Las series más nominadas

En el apartado televisivo, El castillo y Ravalear lideran las candidaturas con seis nominaciones cada una, seguidas de Se tiene que morir mucha gente y Cochinas, con cinco, y Celeste, con cuatro.

Malena Alterio, Anna Castillo, Carmen Machi, Carlos Areces, Enric Auquer y Antonio de la Torre son algunos de los intérpretes que competirán por los galardones televisivos.

Una gala con 20 categorías

La ceremonia estará presentada por el actor Secun de la Rosa y contará con un total de 20 categorías.

La periodista y escritora Maruja Torres recibirá el Premio Feroz de Honor, mientras que las candidaturas a los premios Arrebato de ficción y no ficción se conocerán el próximo 16 de diciembre.

La gala, que reunirá en Pontevedra a buena parte de las figuras más destacadas del panorama audiovisual español, se retransmitirá a través de La 2 y RTVE Play.

Nominados a los Feroz 2027

Cine:

Mejor película dramática: Amarga Navidad, La bola negra, El ser querido, Yo no moriré de amor y Tres adioses.

Amarga Navidad, La bola negra, El ser querido, Yo no moriré de amor y Tres adioses. Mejor película de comedia: 5 minutos más, Aída y vuelta, Altas capacidades, Pioneras y Pizza Movies.

5 minutos más, Aída y vuelta, Altas capacidades, Pioneras y Pizza Movies. Mejor dirección: Javier Calvo y Javier Ambrossi (La bola negra), Rodrigo Sorogoyen (El ser querido), Pedro Almodóvar (Amarga Navidad), Marta Matute (Yo no moriré de amor) y Javier Ruiz Caldera (5 minutos más).

Javier Calvo y Javier Ambrossi (La bola negra), Rodrigo Sorogoyen (El ser querido), Pedro Almodóvar (Amarga Navidad), Marta Matute (Yo no moriré de amor) y Javier Ruiz Caldera (5 minutos más). Mejor actriz protagonista: Victoria Luengo (El ser querido), Júlia Mascort (Yo no moriré de amor), Alba Rohrwacher (Tres adioses), Andrea Ros (Karateka) y Marina Salas (Esta soledad).

Victoria Luengo (El ser querido), Júlia Mascort (Yo no moriré de amor), Alba Rohrwacher (Tres adioses), Andrea Ros (Karateka) y Marina Salas (Esta soledad). Mejor actor protagonista: Carlos González y Guitarricadelafuente (La bola negra), Javier Bardem (El ser querido), Eduard Fernández (El mal padre) y Alberto San Juan (La luz).

Carlos González y Guitarricadelafuente (La bola negra), Javier Bardem (El ser querido), Eduard Fernández (El mal padre) y Alberto San Juan (La luz). Mejor actriz de reparto: Penélope Cruz y Lola Dueñas (La bola negra), Sonia Almarcha (Yo no moriré de amor), Adelfa Calvo (Ruega por nosotras) y Aitana Sánchez-Gijón (Amarga Navidad).

Penélope Cruz y Lola Dueñas (La bola negra), Sonia Almarcha (Yo no moriré de amor), Adelfa Calvo (Ruega por nosotras) y Aitana Sánchez-Gijón (Amarga Navidad). Mejor actor de reparto: Miguel Bernardeau y Milo Quifes (La bola negra), Raúl Arévalo (El ser querido), Juan Diego Botto (Altas capacidades) y Javier Cámara (5 minutos más).

Miguel Bernardeau y Milo Quifes (La bola negra), Raúl Arévalo (El ser querido), Juan Diego Botto (Altas capacidades) y Javier Cámara (5 minutos más). Mejor guion: 5 minutos más, Altas capacidades, Amarga Navidad, La bola negra, El ser querido y Yo no moriré de amor.

5 minutos más, Altas capacidades, Amarga Navidad, La bola negra, El ser querido y Yo no moriré de amor. Mejor música original: Balandrau. Viento salvaje, El ser querido, La violinista, Amarga Navidad y La bola negra.

Series:

Mejor serie dramática: El castillo, Matar a un oso, Ravalear, Segunda temporada y Yo siempre a veces.

El castillo, Matar a un oso, Ravalear, Segunda temporada y Yo siempre a veces. Mejor serie de comedia: Celeste, Cochinas, Furia y Se tiene que morir mucha gente.

Celeste, Cochinas, Furia y Se tiene que morir mucha gente. Mejor actriz protagonista: Malena Alterio (Cochinas), Anna Castillo (Se tiene que morir mucha gente), Carmen Machi (Celeste), María Rodríguez Soto (Ravalear) y Valentina Vidal (El castillo).

Malena Alterio (Cochinas), Anna Castillo (Se tiene que morir mucha gente), Carmen Machi (Celeste), María Rodríguez Soto (Ravalear) y Valentina Vidal (El castillo). Mejor actor protagonista: Carlos Areces (Muertos S.L.), Raúl Arévalo (El castillo), Enric Auquer (Ravalear), Eduard Fernández (Matar a un oso) y Antonio de la Torre (Grande de España).

Carlos Areces (Muertos S.L.), Raúl Arévalo (El castillo), Enric Auquer (Ravalear), Eduard Fernández (Matar a un oso) y Antonio de la Torre (Grande de España). Mejor actriz de reparto: Laia Marull (El castillo), Celia Morán (Cochinas), Nora Navas (Matar a un oso), Macarena García y Sofía Otero (Se tiene que morir mucha gente).

Laia Marull (El castillo), Celia Morán (Cochinas), Nora Navas (Matar a un oso), Macarena García y Sofía Otero (Se tiene que morir mucha gente). Mejor actor de reparto: Quim Ávila (Ravalear), Omar Ayuso (El castillo), Pol López (Celeste), Sergi López (Ravalear) y Álvaro Mel (Cochinas).

Quim Ávila (Ravalear), Omar Ayuso (El castillo), Pol López (Celeste), Sergi López (Ravalear) y Álvaro Mel (Cochinas). Mejor guion: El castillo, Celeste, Cochinas, Ravalear y Se tiene que morir mucha gente.

Otros galardones: