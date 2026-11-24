Gente sacándose fotos en los adornos de la navidad de Vigo 2027. Lino Escurís

La Navidad de Vigo, protagonista del concurso de cortos municipal: 90 segundos y 2.500 euros en premios

Convertir la Navidad de Vigo en un gran plató de cine. Este es el objetivo de la cuarta edición del concurso de microcortometrajes "Vigo en 90 segundos", impulsado por el Concello a través de Vigo Film Office y que este año tendrá como temática "Una Navidad de cine".

El alcalde, Abel Caballero, ha anunciado este martes una nueva convocatoria del certamen, que busca incentivar la creación audiovisual y potenciar la ciudad olívica como escenario de rodajes, invitando a la ciudadanía a contar sus propias historias en apenas minuto y medio.

Las obras podrán ser de ficción, documentales, de animación, dramas o comedias, con la iluminación navideña de Vigo como requisito indispensable para ambientar las historias.

El concurso está abierto a todos los públicos y cada participante podrá presentar uno o varios trabajos, rodados con cualquier dispositivo, desde teléfonos móviles hasta cámaras profesionales. Asimismo, se admitirán piezas en cualquier idioma, aunque deberán estar subtituladas si no están grabadas en gallego o castellano.

2.500 euros en premios

El certamen repartirá un total de 2.500 euros en premios en forma de tarjetas regalo, distribuidos en las siguientes categorías:

Mejor microcortometraje: 500 euros .

. Mejor microcortometraje de una escuela de audiovisuales: 450 euros .

. Microcortometraje más original: 400 euros .

. Premio del público al corto más votado en Instagram: 300 euros .

. Mejor microcortometraje realizado por un menor de edad: 300 euros.

Además, todas las categorías contarán con accésits de entre 100 y 200 euros. En el caso de los menores de edad, las obras deberán presentarse a través de sus tutores legales.

Plazos y participación

El plazo de inscripción y presentación de los trabajos permanecerá abierto entre el 10 de diciembre y el 10 de enero de 2027 a través de la página web de Vigo Film Office.

Un jurado será el encargado de seleccionar las obras ganadoras, a excepción del premio del público, que se decidirá mediante una votación en Instagram entre el 18 y el 24 de enero.

Los nombres de los premiados se darán a conocer a partir del 1 de febrero a través de la web y las redes sociales de Vigo Film Office.

"Coged vuestro móvil, coged vuestra cámara y a filmar, que podéis ganar un premio", ha animado Caballero.