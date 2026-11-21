El cine será gratuito esta Navidad con 13 películas hasta el 10 de enero de 2027 en este municipio

Ir al cine es un plan perfecto para disfrutar de la Navidad. Y en estas fiestas, será totalmente gratuito en O Porriño (Pontevedra) hasta el próximo 10 de enero.

La apertura del nuevo cine municipal permitirá que vecinos y visitantes disfruten de un variado catálogo de películas con entrada libre hasta completar aforo.

Cine gratis en O Porriño

En concreto, la iniciativa, denominada 'Cine de Nadal 2026-2027', ofrecerá 13 películas a lo largo de seis fines de semana, hasta el 10 de enero.

La cartelera reúne títulos infantiles, familiares y para el público adulto, con sesiones los sábados y domingos a las 17:00 y las 19:00 horas y pases adicionales en determinadas jornadas.

Fotograma de 'La bola negra'. Movistar Plus.

La programación comenzará el fin de semana del 5 y 6 de diciembre con Superthings, Rondallas y O Corno. Los días 12 y 13 se proyectarán Mascotas al rescate y La bola negra, mientras que los días 19 y 20 de diciembre será el turno de Los guardianes del diente mágico y Kiro.

El último fin de semana del año, el 26 y 27 de diciembre, llegarán a la pantalla del nuevo cine municipal de O Porriño, Ratones al ataque: Operación de Navidad y El ser querido.

Ya en enero, los días 2 y 3, podrán verse La oveja Shaun: Misión Calabaza y Leones en invierno. El ciclo finalizará los días 9 y 10 de enero con las proyecciones de El rey de reyes y El mal padre.

Las sesiones se celebrarán los sábados y domingos a las 17:00 y 19:00 horas, con pases adicionales los sábados para algunas películas, a las 21:30 o las 22:00 horas.

Hasta el 10 de enero

La gratuidad de las proyecciones será exclusiva del programa 'Cine de Nadal 2026-2027', que finalizará el 10 de enero de 2027.

A partir de ese momento, el cine municipal de O Porriño continuará con su programación habitual, con entradas a 6 euros para las películas de estreno y una oferta cinematográfica que incluirá también proyecciones gratuitas.

"Non queremos que o cine sexa unha actividade só do Nadal", pone en relieve el alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo.

Y agrega: "Abrimos cun programa gratuíto para que a veciñanza coñeza a sala, pero a intención é que poidamos seguir gozando das estreas aquí, no Porriño, cunha entrada a un prezo accesible".