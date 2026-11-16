Ya hay fecha para el estreno de la serie basada en la novela del vigués Domingo Villar en Disney+

El universo literario del escritor vigués Domingo Villar da el salto a la pequeña pantalla. La serie Caldas. El último barco, basada en la tercera novela del autor, ya tiene fecha de estreno: será el próximo 2 de diciembre en Disney+, con Javier Gutiérrez y Hovik Keuchkerian al frente del reparto.

La producción, de seis episodios, ha sido rodada principalmente en Vigo, las playas de Tirán y Ribeira, además de algunas localizaciones en Las Palmas de Gran Canaria. Dirigida por Jorge Saavedra y producida por Secuoya Studios, cuenta con un guion adaptado por Eligio R. Montero, en cuyo proceso de creación también participó el propio Domingo Villar antes de su fallecimiento en 2022.

La trama sigue al inspector Leo Caldas, que investiga la misteriosa desaparición de Mónica Andrade, una joven que deja de acudir a sus compromisos familiares y a sus clases de cerámica en la Escuela de Artes y Oficios. Lo que inicialmente parece una ausencia inexplicable acaba convirtiéndose en una investigación que desvela los secretos ocultos tras la aparente tranquilidad de la costa gallega.

El reparto se completa con María Pujalte, Antonio Mourelos, Alejandra Onieva y Miryam Gallego, entre otros.

Esta será la segunda adaptación audiovisual de las novelas protagonizadas por Leo Caldas, después de La playa de los ahogados, llevada al cine en 2015 con Carmelo Gómez como protagonista.

Domingo Villar, nacido en Vigo en 1971 y fallecido en 2022, se consolidó como uno de los grandes referentes de la novela negra española gracias a su trilogía formada por Ojos de agua, La playa de los ahogados y El último barco, obras que recibieron numerosos reconocimientos nacionales e internacionales.