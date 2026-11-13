Tristán Ulloa lleva el crimen de Pazos (Ourense) a Netflix: "El sistema no reacciona a tiempo"

El 8 de mayo de 2015, Aniceto Rodríguez Caneiro, de 77 años, atacó a su esposa, Isabel Fuentes, de 66, con un cuchillo de deshuesar de unos 17 centímetros de hoja. Así se produjo el brutal crimen machista que conmocionó a la localidad ourensana de Pazos, en Verín, hace más de una década.

Ahora, este asesinato real da el salto a la pequeña pantalla con El crimen de Pazos, una miniserie de tres capítulos protagonizada por Tristán Ulloa y producida por Bambú Producciones. La ficción llega a Netflix este viernes 13 de noviembre.

"En el tranquilo pueblo de Pazos, Aniceto (Miguel Borines) y su mujer parecen ser la pareja perfecta hasta que, una noche, ella sufre un brutal ataque como resultado de un presunto robo. Mientras lucha por su vida en el hospital, Elías (Tristán Ulloa), un sargento de la Guardia Civil convencido de que Aniceto es el autor del crimen, se enfrenta a un sistema que parece no estar dispuesto a escuchar sus advertencias ni a proteger a la víctima. Con Aniceto en libertad y la vida de Irene (Isabel) pendiendo de un hilo, ¿saldrá la verdad a la luz antes de que sea demasiado tarde?", narra la sinopsis oficial.

Más allá de reconstruir el crimen, la serie busca poner el foco en una cuestión de fondo: la violencia machista y los fallos del sistema a la hora de proteger a las víctimas. Así lo explica su protagonista, Tristán Ulloa, en una entrevista con Treintayseis, en la que invita al público a reflexionar sobre la responsabilidad de las instituciones y las consecuencias de la falta de respuesta ante las señales de alarma.

Tristán Ulloa en 'El Crimen de Pazos' Jaime Olmedo

Has participado en varios proyectos que retratan crímenes reales ocurridos en Galicia. ¿Qué te interesó de esta historia y qué crees que aporta al género?

Creo que el true crime es una excusa para hablar de algo mucho más importante. Por supuesto, el crimen que ocurre es terrible, pero es el pretexto para abordar una cuestión mayor: el sistema, sus fallos ante la violencia de género y cómo un individuo tiene la intuición o la corazonada de que algo va a pasar.

El sistema, atrapado en una burocracia lenta y farragosa, no reacciona a tiempo. Y, cuando ocurre la desgracia, es el propio sistema el que le pide cuentas a ese individuo: "¿Cómo es que usted, sabiendo lo que iba a pasar, no hizo nada?". No estamos hablando solamente de la muerte de una mujer, sino de algo que está fallando, de un eslabón que termina sacrificado. Son situaciones que hemos sufrido en este país y que tienen que ver con la asunción de responsabilidades y con a quién se le atribuyen la culpa y las consecuencias.

Esa mirada crítica sobre los fallos del sistema está muy presente en la historia. ¿Fue lo que más te atrajo de Elías, el guardia civil que intenta alertar de que algo terrible puede ocurrir?

Sí, lo que más me atrajo de la historia fue precisamente eso: un tipo que hace su trabajo escrupulosamente, como cree que tiene que hacerlo, pero que se da cuenta de que eso no basta para afrontar una situación como la que le toca vivir. Descubre que el sistema no solo tiene fallos, sino que además puede ponerte en evidencia incluso por hacer bien tu trabajo.

Mi personaje plantea, casi hacia el final, que no deberíamos hacer depender toda la responsabilidad de una decisión, una acción o una omisión de una sola persona. Podemos cometer errores, pero no debería recaer todo el peso de lo ocurrido sobre alguien por lo que hizo o dejó de hacer.

Es un tema que me interesa. Me recordó enseguida a alguna historia que ha contado Clint Eastwood en sus películas, salvando las distancias: un individuo, un pequeño eslabón de una cadena muy grande, se da cuenta de algo e intenta hacérselo ver al sistema, que no siempre es lo suficientemente ágil.

Para construir a Elías, además, pudiste conocer al hombre real en el que está inspirado. ¿Cómo fue ese encuentro y qué supuso para ti acercarte a una historia que él ha vivido en primera persona?

He tenido ocasión de sentarme con él, hablar, escuchar lo que tenía que contarme. Vi a un hombre devastado por lo que vivió, pero también muy decepcionado por cómo se portó el sistema con él cuando hizo bien su trabajo, cumplió con su deber e intentó ser lo más escrupuloso posible.

Creo que es importante contar una historia como esta. Hay un héroe o un antihéroe en ese sargento de la Guardia Civil, de la Policía Judicial: alguien que hizo lo correcto en todo momento y se dio de bruces con algo que no era solo el inmovilismo, sino también lo farragoso de la burocracia.

Y, cuando ocurre la desgracia, el propio sistema te reclama: "¿Cómo es que usted, sabiendo lo que iba a pasar, no hizo nada?". Pero yo sí hice algo, yo lo dije, advertí de que esto iba a pasar. No quiero destripar nada, porque, al final, de eso va la historia. Creo que es importante poner el foco ahí. La historia no termina cuando muere esta mujer. Yo creo que, en todo caso, empieza cuando muere esa mujer.

Por supuesto, hay una historia anterior que provoca esa muerte, pero la puesta en evidencia de los fallos del sistema, por desgracia, se produce a posteriori.

Da la sensación de que, más allá del entretenimiento, buscáis poner el foco en una problemática actual y conseguir que la serie invite a reflexionar sobre ella.

Al final, nos dedicamos a la industria del entretenimiento. Más allá de que esté basada en un hecho real, hay que hacer un producto que tenga elementos de thriller. Hay que recrear la realidad y conseguir que resulte interesante dramáticamente, aunque para ello tengamos que tomar determinadas licencias.

Pero lo que queremos preservar en todo momento es la importancia de una intención, de una cuestión. No tanto transmitir un mensaje como plantear una pregunta, poner algo en tela de juicio. Creo que es importante que desde la industria, además de entretener y de ofrecer una serie que la gente vea y disfrute, también se planteen preguntas. Y eso no tiene que molestar a nadie.

Al tratarse de una historia basada en hechos reales, ¿cómo se encuentra el equilibrio entre el rigor y las licencias propias de la ficción? ¿Te marcas algunos límites como actor?

Eso tiene mucho que ver con quien dirige, quien produce y quien lleva la producción ejecutiva, con su criterio, por así decirlo. Es algo de lo que se habla antes de rodar, en los ensayos y durante toda la preparación y la preproducción; trabajamos para ofrecer un conjunto coherente, que sea bueno, tenga cierto rigor, entretenga y, además, plantee cuestiones.

Muchas veces las historias van tomando forma mientras las haces, por mucho que hayas planificado o pensado algo previamente. Cuando estás rodando, te das cuenta de que la historia te está llevando hacia un lugar muy concreto. Tampoco hay que luchar contra eso; al contrario, tienes que convertirlo en una virtud y respetar esa querencia de la historia.

El Crimen de Pazos ya se puede ver en Netflix. Si tuvieras que animar al público a verla, ¿qué le dirías?

Le pediría que no scrollee tanto, que tenga la paciencia de bajar un poco el ritmo de vida y de estímulos, y que nos acompañe a una aldea gallega donde la gente lleva otro ritmo, tiene otra manera de hablar, otra forma de respirar y de estar en el mundo.

De eso trata también esta historia. No tiene el ritmo de un thriller convencional; todo lo contrario. Hablamos de gente muy pegada a la tierra, de una realidad y de una idiosincrasia muy concretas. Todo eso enmarcado en un thriller que, creo, no baja el ritmo en ningún momento.

Ese ha sido el mayor reto de esta historia: mantener la tensión con elementos que están más allá de la propia acción. Creo que es un thriller absolutamente psicológico y social.