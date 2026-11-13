'El Crimen de Pazos', la miniserie sobre un asesinato real ocurrido en Galicia Jaime Olmedo - Netflix

Ya es oficial: la miniserie de 3 capítulos sobre un crimen real ocurrido en Galicia ya está disponible en Netflix

Hoy, 13 de noviembre, llega a Netflix un true crime sobre el terrible crimen machista que tuvo lugar en Pazos, Verín (Ourense), en 2015. Con tres capítulos se detallará la brutalidad del asesinato a manos de Aniceto Rodríguez Caneiro, quien acabó con la vida de la que era su pareja, Isabel Fuentes.

La serie está protagonizada por Tristán Ulloa (El caso Asunta, La viuda negra, Berlín y la dama del armiño). Producida por Bambú Producciones y dirigida por Carlos Sedes, la miniserie retrata este crimen que conmocionó a Galicia y al resto de España por la brutalidad de los hechos.

Asesinato machista en Galicia

'El Crimen de Pazos', ya disponible en Netflix Jaime Olmedo - Netflix

Hay crímenes que conmocionan por su brutalidad, pero también por todo lo que pudo haberse evitado. Es el caso que inspira El Crimen de Pazos, la nueva miniserie que llega hoy a Netflix y que reconstruye uno de los episodios más horribles de violencia machista ocurridos en España.

La historia nos traslada al pueblo de Pazos, donde Aniceto (Miguel Borines) e Irene parecen tener un matrimonio de lo más normal. Sin embargo, esa aparente normalidad no era lo que parecía, o al menos de puertas para adentro. Una noche, Irene sufre una brutal agresión que se presenta como consecuencia de un presunto robo y que la lleva a ser ingresada en el hospital en estado crítico.

Es entonces cuando Elías (Tristán Ulloa), un sargento de la Guardia Civil que está convencido de que detrás del ataque está Aniceto. Su principal obstáculo será un sistema que parece ignorar sus sospechas y que no actúa con la rapidez necesaria para proteger a la víctima. Mientras el presunto agresor sigue en libertad, la investigación se hace a contrarreloj.

Junto a Tristán Ulloa y Miguel Borines (El caso Asunta), la serie cuenta con Carlos Blanco (El caso Asunta), Fer Fraga (Rondallas, Animal), Verónica Sánchez (Ángela, Sky Rojo) y Edu Soto (MasterChef Celebrity Legends), estos dos últimos con colaboraciones especiales.

El guion corre a cargo de Ramón Campos, David Orea Arribas, Curro Serrano y Gema R. Neira, y con Carlos Garcés al frente de la dirección de fotografía.