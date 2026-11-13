Es oficial: llega a streaming el thriller psicológico de 6 capítulos basado en la novela de una escritora gallega

HBO Max ha añadido hoy a su catálogo Infamia, una serie basada en la novela homónima de la escritora viguesa Ledicia Costas. Se trata de un thriller psicológico rodado en diferentes localizaciones de País Vasco y Madrid.

La producción consta de seis episodios de 50 minutos y está protagonizada por Susana Abaitua. Sin embargo, los capítulos no estarán disponibles todos a la vez, sino que se estrenará uno cada viernes. El primero de ellos ya se puede disfrutar desde hoy.

Un thriller de 6 capítulos

HBO Max estrena este viernes Infamia, una nueva serie de suspense psicológico basada en la novela homónima de la escritora viguesa Ledicia Costas. Protagonizada por Susana Abaitua, la ficción te mantendrá en vilo cada minuto a través de una historia marcada por un misterio que lleva dos décadas sin resolverse: la desaparición de dos niñas en un pequeño pueblo del País Vasco.

La trama gira en torno a Emma Cruz, una abogada en plena crisis existencial que acaba obsesionándose con el caso. Lo que comienza como un intento de esclarecer lo que ocurrió terminará convirtiéndose en una investigación en la que saldrán a la luz muchos secretos.

La producción está dirigida por Agustina Macri y Beatriz Sanchís y cuenta con seis episodios de aproximadamente 50 minutos. Susana Abaitua encabeza un reparto en el que también figuran Jorge Bosch, Jon Olivares, Ane Gabarain, Iñigo Gastesi, Iñigo Azpitarte, Eva Llorach, Asier Oruesagasti, Kandido Uranga y Luis Gnecco.

El proyecto cuenta con un guion de Manuel Gancedo y Eduardo Torallas, quienes han trasladado la novela de Costas al formato televisivo. La producción corre a cargo de Evafilms, con participación de EiTB, y se ha rodado entre Madrid y el País Vasco, cuyos paisajes son el escenario perfecto para esta historia.

Para Ledicia Costas, escritora nacida en Vigo, ver cómo Infamia se convierte en una serie es un sueño hecho realidad. "Me parece un sueño. Todavía no me lo creo", escribió hace meses en su cuenta de Instagram a modo de agradecimiento.