Ya es oficial: la mejor serie de época con 8 capítulos de duración y rodada en Galicia ya está disponible en Netflix

No es ninguna novedad que muchas producciones de éxito elijan Galicia como escenario para ambientar algunas o todas las secuencias de sus series y películas. Un ejemplo de ello es Las hijas de la criada, la adaptación del bestseller de Sonsoles Ónega, ganador del Premio Planeta 2023, que llegó a Atresplayer hace casi un año y que, desde hoy, 6 de noviembre, también está disponible en Netflix.

Los suscriptores de la plataforma pueden disfrutar de esta serie de época, ambientada en el siglo XX y compuesta por ocho capítulos de aproximadamente 50 minutos. La serie se rodó en diferentes localizaciones, entre ellas Galicia, concretamente en las Rías Baixas, además de Madrid y las Islas Canarias.

Disponible en Netflix

Verónica Sánchez, protagonista de 'Las hijas de la criada' Atresmedia

Desde este viernes 6 de noviembre, todos los usuarios de Netflix podrán disfrutar de Las hijas de la criada, la adaptación de la novela homónima de Sonsoles Ónega, ganadora del Premio Planeta 2023. El éxito del libro traspasó fronteras y llegó a traducirse a ocho idiomas, publicándose en países como Italia, Francia, Portugal, Rumanía, Bulgaria, Hungría, Mongolia y Rusia.

Producida por Buendía Estudios y Atresmedia, esta ficción de época está formada por 8 episodios de unos 50 minutos y cuenta con localizaciones en Galicia, Madrid y Canarias. Las Rías Baixas tienen un papel destacado en el rodaje de una historia protagonizada por Verónica Sánchez, Carlota Baró, Judith Fernández y Martina Cariddi, caracterizadas como sus personajes de Inés, Renata, Clara y Catalina respectivamente.

El elenco lo completa Alain Hernández, junto a Álex Villazán, Tomy Aguilera, Álex Gadea, Xoel Fernández, Fede Pérez, Alicia Armenteros, Iolanda Muíños, Roque Ruiz, Fran Nortes, Adrián Ríos, Carlos Villarino, Camila Bossa Alba Loureiro y Alejandro Vergara.

Tras su estreno en Atresplayer el 30 de noviembre de 2025, la serie se posicionó como el mejor estreno de la plataforma en los últimos tres años.

La serie se sitúa en la Galicia de principios del siglo XX, donde dos niñas nacen en el pazo Espíritu Santo: Clara, hija de la criada Renata, y Catalina, descendiente de los Valdés, don Gustavo y doña Inés.

Un secreto y una venganza cambiarán sus vidas para siempre. A través de los años, la serie retrata los conflictos, las traiciones y los amores prohibidos de la familia, mientras doña Inés lucha por proteger a su verdadera hija y enfrentarse a una sociedad que limita la libertad de las mujeres.

Rodaje en Rías Baixas

Casco antiguo de Combarro (Pontevedra) Shutterstock

Ambientada en 1900, Las hijas de la criada se rodó en distintos lugares de las Rías Baixas. Algunas secuencias se han rodado en Combarro, donde se recrearon escenas de marisqueo tradicional en su idílica playa. El Casco Vello de Pontevedra también es otro punto que podremos disfrutar en la serie.

La provincia de A Coruña también tiene presencia en la serie, concretamente, diferentes playas de la zona de Muros (A Coruña), como la de Area Maior. Gracias a estas localizaciones, los espectadores disfrutarán de la belleza gallega, además de descubrir rincones muy emblemáticos de la región.