El proyecto de Vigo que rescata historias de la ciudad y las resguarda en sus particulares latas de conserva

Vigo esconde miles de historias entre sus calles; en locales y empresas que construyeron la ciudad de la que pueden presumir los vigueses y las viguesas en la actualidad. Un proyecto transmedia de una agencia de marketing local trata de recuperar todas estas historias para resguardarlas en sus particulares latas de conserva.

Quizás a algunos vecinos y vecinas les suene del tiempo que dedican a redes sociales: se trata de 'Qué Lata', un proyecto que investiga y cuenta tanto la historia de la ciudad como de las empresas, comercios, escuelas e instituciones que la han construido.

Y lo hace con un recurso muy ligado a la urbe olívica. "Si durante décadas la ciudad envasó lo que daba el mar para que durara más y llegara más lejos, Qué Lata propone hacer lo mismo con su memoria: guardarlas en latas de conserva", afirman desde 'Qué Lata'.

El proyecto se desarrolla en dos frentes que se complementan. En redes sociales, Instagram y TikTok (@quelatavigo), Qué Lata cuenta historias de la propia ciudad, como la del «Scalextric» de Vigo o la del cable inglés que todavía sigue en sus playas.

Mientras, en su web, se centra en empresas, comercios, escuelas, instituciones y entidades sociales de Vigo que han dejado huella en la ciudad, ya sea por su trayectoria, por su capacidad de innovar o por lo que han aportado a la vida de los vigueses.

Cada historia tiene su propia lata de conserva, con una etiqueta ilustrada al estilo de las que salían de las conserveras de la ría. La "estantería" reúne ya 44 latas, entre las que se encuentra la memoria del Bar Carballo, de la Escola Rosalía de Castro o la de Selmark.

Captura de la web de 'Qué Lata' Captura de pantalla - 'Qué Lata'

Las latas se van abriendo una a una, y la estantería sigue abierta. Desde 'Qué Lata' explican que, desde la sección «Cuenta tu historia», cualquiera puede proponer una empresa, un comercio, una institución o una entidad cuya historia merezca conservarse.

Detrás de Qué Lata está Dualthink, la agencia de marketing viguesa que ha ideado el proyecto y se encarga de investigar las historias, ilustrar las latas y desarrollar la web y los contenidos en redes. "Queremos que, al abrir una lata, Vigo se reconozca y se sienta orgullosa de lo que ha sido y de lo que es", explican.