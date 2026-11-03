Es oficial: Prime Video arrasa con la mejor película de zombis de la historia y es número 1 en España y otros países

El pasado viernes 30 de octubre llegó a Prime Video Apocalipsis Zeta: Nuevo Mundo, la esperada secuela de la película inspirada en la obra del escritor pontevedrés Manel Loureiro. La primera entrega se convirtió en un fenómeno internacional, alcanzando el número uno en más de 90 países. Ahora, su continuación parece ir por el mismo camino: tras su estreno el pasado 30 de octubre, es número 1 en 29 países.

Con una duración de tan solo 98 minutos, Apocalipsis Zeta: Nuevo Mundo es una opción perfecta para los amantes del cine de acción y la supervivencia. Su rápida acogida en Prime Video confirma que la saga todavía tiene mucho que ofrecer y que ha conseguido conquistar, una vez más, al público internacional.

Número 1 en varios países

La película está inspirada, que no basada, en Los días oscuros, el libro del pontevedrés Manel Loureiro publicado en 2008, tal y como confirmó el propio escritor a través de sus redes sociales. Su éxito en Prime Video ha sido inmediato: tras varios días después de su estreno es número uno en España y en otros 28 países.

Así lo recoge FlixPatrol, el portal especializado en métricas de plataformas de streaming. Además, ocupa el segundo puesto en otros once países y el tercer puesto en otro, lo que la sitúa en el Top 3 de contenidos más vistos en un total de 41 países donde está disponible Prime Video.

Millones de espectadores han querido descubrir cómo continúa esta historia ambientada en un universo posapocalíptico. En esta ocasión, la acción se traslada a las Islas Canarias y Madrid, dejando atrás las localizaciones del área de Vigo que tuvieron un gran protagonismo en la primera entrega.

El reparto está encabezado por Carlos Alcaide, Julia Martínez, Mónica López y Tamara Casellas, a quienes se suman los regresos de Berta Vázquez y José María Yazpik. También vuelve Lúculo, el gato que se ganó el cariño del público en la primera película.

La trama arranca en unas Islas Canarias que se han convertido en el último refugio de Europa tras la explosión del virus TSJ. Cuando una misión especial pone rumbo a la península para conseguir suministros vitales, Roberto (Carlos Alcaide) se une al equipo, aunque sus verdaderas intenciones no están del todo claras.

Lo que inicialmente parece una operación de búsqueda acaba convirtiéndose en una lucha desesperada por sobrevivir y ayudar a los que podrían ser los últimos supervivientes de Madrid.