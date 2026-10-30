Ya es oficial: la mejor película de zombis de la historia con 95 minutos de duración ya está disponible en Prime Video

Apocalipsis Z: Nuevo mundo, la secuela de la película inspirada en la obra del escritor pontevedrés Manel Loureiro, llega hoy, 30 de octubre, a Prime Video. La primera entrega, Apocalipsis Z: El principio del fin, se convirtió en la película Original internacional más vista de la plataforma, solo por detrás de Culpa Tuya. La nueva producción se estrena hoy en exclusiva en más de 240 países.

Basada en la trilogía del escritor gallego Manel Loureiro, Apocalipsis Z: Nuevo mundo amplía el universo de la saga con una historia que sus promotores definen como aún más "ambiciosa, coral y cargada de acción". Carles Torrens (Sky Rojo, Animal de compañía) vuelve a ponerse al frente de esta aventura posapocalíptica como director.

6 meses después del virus

La primera entrega de la saga se rodó en diferentes localizaciones gallegas, como Vigo, la Zona Franca, el puerto de San Adrián de Cobres o la ría de Pontevedra. Su gran éxito internacional propició la confirmación de esta esperada secuela, que llega hoy a Prime Video.

Los usuarios de la plataforma podrán volver a disfrutar de este universo de acción posapocalíptico, que esta ocasión traslada buena parte de la historia a las Islas Canarias.

El reparto está encabezado por Carlos Alcaide, Julia Martínez, Mónica López y Tamara Casellas, a quienes se suman los regresos de Berta Vázquez y José María Yazpik. También vuelve Lúculo, el gato que se convirtió en uno de los personajes más queridos de la primera película.

Con una duración de 95 minutos, algo inferior a su predecesora, Apocalipsis Z: Nuevo mundo regresa para que los espectadores vuelvan a sentir la tensión y la lucha por la supervivencia.

La trama nos sitúa en unas Islas Canarias que se han convertido en el último refugio de Europa tras el brote del virus TSJ. Cuando una misión especial se dirige a la península en busca de suministros vitales, Roberto (Carlos Alcaide) se incorpora al equipo con dudosas intenciones.

Lo que comienza como una operación de búsqueda pronto se transforma en una carrera desesperada por sobrevivir. Entre hordas de infectados, peligros constantes y lealtades divididas, Roberto y sus compañeros tendrán que enfrentarse a decisiones límite.

En un mundo devastado por el virus, surge la pregunta: ¿salvarse uno mismo o arriesgarlo todo para salvar lo poco que queda de humanidad?